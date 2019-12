Handke es declarado "persona non grata" por segunda vez en un mismo día

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El premio Nobel de Literatura 209 Peter Handke fue declarado hoy "persona non grata" por el gobierno kosovar, acusado de "haber apoyado las políticas genocidas de Slodoban Milosevic" en Kosovo y Bosnia-Herzegovina, declaración dada a conocer horas después de que autoridades bosnias se pronunciaran en el mismo sentido.



En menos de 24 horas y a menos de un día de que la Academia Sueca celebrara la gala de entrega del Nobel literario (ayer en la ciudad de Estocolmo), el austríaco Handke fue repudiado oficialmente en estos dos Estados balcánicos, focos del nacionalismo serbio durante las guerras balcánicas, trascendió en la agencia de noticias Efe.



Kosovo, una antigua provincia de Serbia declaró su independencia en 2008, a nueve años de la intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la entonces Yugoslavia, cuyas fuerzas están acusadas de atrocidades sistemáticas contra la población albano-kosovar.



Hoy temprano el cantón bosnio de Sarajevo declaró "persona non grata" a Handke "por apoyar el nacionalismo radical serbio y negar el genocidio de Srebrenica", ocurrido en 1995 contra 8.000 varones musulmanes poco antes de que terminara la guerra iniciada en Bosnia en 1992.



La controversia con Handke, en la que se ven inscritos prácticamente el resto de los países balcánicos (el ente musulmano-croata de Bosnia, Kosovo, Albania, Croacia y también Turquía) es una herencia de las guerras de descomposición de la ex Yugoslavia.



Ayer, día del Banquete de celebración, el presidente serbio Aleksandar Vucic dijo que, con el Nobel, Handke "se inscribió entre los inmortales", celebró "los incontestables rasgos morales, valentía y dignidad" del escritor de 77 años y lo declaró "un amigo verdadero" de ese país.



Mientras que el croata Zeljko Komsic, responsable de turno de la terna presidencial de Bosnia, declaró que "ha sido premiado el genocidio".



"Quienes lo han premiado deberían avergonzarse de quien ha recibido el premio, del hombre que elogia el genocidio (...) Es un acto de odio hacia las víctimas del genocidio", dijo Komsic.



Los cuestionamientos a Handke surgieron en 1996, a partir de la publicación del libro "Un viaje de invierno a los ríos Danubio, Sava, Morava y Drina, o justicia para Serbia", denunciado de panfletario y de desconocer la matanza ordenada durante el gobierno del presidente serbio Slodovan Milosevic (1941-2006), condenado en el tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad.



Una vez anunciado el ganador del Nobel 2019, la Academia Sueca fue tajante: "Este no es un premio político, Handke es un autor enorme", declaró en un comunicado.



Al tiempo que lo describió como "un autor provocador que se expresó de modo inadecuado y poco claro en cuestiones políticas, aunque no tiene en sus escritos nada que implique un ataque a la sociedad civil o al respeto por la igualdad de las personas".



Respecto a la presencia de Handke en el funeral del líder serbio Milosevic, a quien había visitado en La Haya durante el juicio por crímenes de guerra, la Academia señaló que si bien esa decisión "puede haber resultado insensata no existe prueba de que haya glorificado o negado las matanzas".



El autor, por su parte, dijo que no cuestionaba la matanza de Srebrenica, sino que su obra matizaba la imagen internacional de los serbios como "malvados" y de los bosnio-musulmanes como "buenos".