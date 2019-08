Hay rubros que suspendieron las ventas de productos y hubo hasta un 30% de suba de precios en San Juan

La brusca devaluación que se produjo tras el resultado electoral de las PASO, con un dólar que saltó de $46 a $60 tocando un techo histórico, hizo que se generara importantes movimientos de precios que, según los distintos sectores económicos, no se sabe cuándo llegará a su punto máximo. Esto afecta sobre todo a los rubros en los que la divisa tiene una alta incidencia en la producción de alimentos, por ejemplo.

En este contexto, en San Juan, que no escapó a lo sucedido en el resto del país, durante el lunes y martes hubo desde locales que cerraron durante unas horas para no vender sus productos para definir los nuevos precios, hasta el freno de entrega de mercadería, como sucedió con el caso del azúcar, el aceite y la harina.

Incluso, el shock que provocó la estampida del dólar hizo que proveedores nacionales de calzado decidieran frenar los envíos. El precio del pan y de la carne pegó una trepada que superó el 10% este martes a primera hora, mientras que en el resto de los alimentos hubo incrementos de hasta el 30%, según informaron los distintos representantes de estos rubros.

En cuanto al combustible, Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de San Juan dijo que "el precio del combustible está sujeto al valor de la divisa norteamericana por lo tanto puede haber alguna variación. Por el momento no hay un comunicado de las petroleras".

Con respecto al programa oficial, que se enmarca en "Precios cuidados", las empresas advirtieron que con estos números no pueden seguir.

El impacto abarca desde grandes compras hasta pequeñas. Por ejemplo, en algunos casos se postergaron las renegociaciones de los contratos de alquiler, y las concesionarias de vehículos no tienen listas de precios vigentes. Estos son algunos de los casos que muestran una economía que de un día para otro perdió sus precios de referencia.

Así de caótico es el clima que se vive desde el lunes, entre remarcación de precios, falta de stock, freno de envíos y mucha angustia e incertidumbre por parte de los consumidores. Los especialistas afirman que esto llevará inexorablemente a la caída del consumo y por ende, la inflación de agosto pegará una trepada insospechada.