Hilar, el rinconcito emprendedor de San Juan: las historias de Nancy y Fernanda

Una realiza productos con macramé. La otra corta, cose y crea diversas prendas para vestir a las sanjuaninas. Ambas exponen sus creaciones junto a las de otras 39 emprendedoras en el local de Desarrollo Humano, Hilar San Juan.

En un centro comercial ubicado en Ignacio de la Roza y Calivar se encuentra este espacio en el que hay objetos hechos por las manos de emprendedoras locales.

Antes de ingresar, la vidriera anticipa la gran variedad de cosas que se encontrarán ahí dentro. Manteles, tapabocas, muñecos tejidos, adornos, cuencos de cerámica, llaveros, ropa tejida al crochet, borlas, colgantes, velas, espejo, cuadros, mates y hasta mermeladas caseras se pueden ver desde afuera.

El local no es muy grande, pero para observar todo lo que tienen se necesita tiempo. Cada rinconcito fue aprovechado al máximo para colocar productos. Cada objeto tiene una etiqueta con el nombre del emprendimiento, el número de teléfono y, en algunos casos, el nombre de la persona que lo realizó.

Para atenderlo se turnan entre las 41 que tienen un pedacito de su arte ahí dentro. Muchas pasaron de exponer en plazas a tener la posibilidad de hacerlo en un local. Eso las emociona, las conmueve y las motiva a seguir adelante con sus proyectos.

Generalmente van dos por turno. Aún están organizándose con el tema del dinero. Quien va, sabe que debe hacerlo con cambio para poder entregar vueltos. Una vez vendida una artesanía, el dinero se coloca en el sobre que tiene el nombre de quien la hizo. También está la posibilidad de enviar el monto de lo comprado por Mercado Pago.

Así, hay tantos sobres como expositoras. Como así también bolsas, debido a que cada una llevó un stock importante de las suyas para que cada creación se vaya con los datos del emprendimiento y el contacto.

María Fernanda Mendoza tiene 34 años. Es ama de casa y tiene dos hijos. En medio de la pandemia las clases virtuales de sus niños se volvieron parte de la normalidad. Con ellas vinieron algunos momentos estresantes que decidió liberar a través del macramé. Nunca antes lo había hecho, pero siempre le había gustado ver el proceso de trenzado así que se dio cuenta de que era la oportunidad perfecta para aprender.

Como tenía tiempo y no podía salir de su casa por la pandemia, en julio del 2020 decidió seguir sus instintos y pagó algunos cursos. De forma virtual aprendió a tejer con las manos.

Lo primero que hizo fueron centros de mesa circulares, después colgantes de macetas. Le siguieron los espejos, que los creó cuando se podía salir un poco más, ya que necesitaba comprar materiales.

Se hizo varios objetos para ella. Hubo varios que los publicó en los estados de WhatsApp y muchos de sus contactos quedaron maravillados, así que le empezaron a encargar.

Así fueron sus primeras ventas. Cuando le hicieron varios encargos al mes se dio cuenta de que lo que comenzó para probar podía tráele varios ingresos, así que lanzó su emprendimiento: Jazba, palabra que significa fuerte deseo.

“No lo hago como para vivir de esto, sino porque me viene bien para descargar, para no acumular estrés. Todavía sigo aprendiendo a hacer distintas técnicas”, contó a DIARIO HUARPE .

En diciembre del 2021 la seleccionaron para que sus objetos sean parte de Hilar San Juan. La propuesta la sorprendió y la aceptó sin dudarlo.

“Acá se vende lindo, el tener un lugar para tener siempre expuesto su trabajo nos viene muy bien, es una gran posibilidad”, dijo.

Hace 10 años Nancy Quiroga, de 43 años, junto a más de 30 mujeres de la Agrupación Virgen de Fátima se unieron y comenzaron a hacer objetos con materiales reciclados. Bolsos y adornos eran lo que más realizaban. Para eso usaban desde chapitas de latas de gaseosas hasta cartones de huevos.

No obstante, ahora todo cambió. Pasaron de trabajar con el reciclaje y de exponer en plazas a tener una marca de ropa de dama y de conjuntos colegiales y a exponerla en un local, el de Hilar.

Como Nancy fue de las primeras que comenzó con los talleres y fue quien les enseñó a muchas de sus compañeras a coser con una máquina que les regaló el municipio, ellas decidieron homenajearla. Es por eso que le colocaron una marca a la ropa que crean juntas: “Nan”.

“Lo decidieron de forma grupal, mis compañeras lo eligieron porque yo fui la que inicié, la que daba muchas ideas para hacer nuevos productos, decían que me había esforzado mucho, me emocioné un montón porque nunca me lo esperé”, contó.