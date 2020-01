Hinchas y mujeres movilizadas impiden fichar a un arquero condenado por asesinar a su ex pareja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Simpatizantes del club brasileño Operario de Vareza Grande, de la ciudad de Cuiaba, convencieron a los directivos de esa institución para que no contrataran al arquero Bruno Fernandes, quien cumple -en un régimen semiabierto- una condena de 20 años por el asesinato de su ex pareja.



Fernandes, ex capitán del Flamengo y surgido al fútbol en Corinthians, negociaba su incorporación con el club de la región metropolitana de la ciudad de Cuiabá, pero los directivos anunciaron este miércoles el fin de ese diálogo como consecuencia de las manifestaciones públicas.



La última protesta fue promovida por un grupo de mujeres durante el partido que el Operario ganó por 1-0 al Poconé, en el comienzo del Campeonato de Mato Grosso.



En forma simultánea los directivos recibieron noticias de que perderían el patrocinio de tres empresas de la región, consignó la agencia EFE.



El jugador fue detenido en 2010 cuando aspiraba a llegar a la selección brasileña, y condenado a veinte años y nueve meses de cárcel en 2013, por el asesinato de Eliza Samudio, con quien tuvo un hijo que no había reconocido.



Samudio, desaparecida hace diez años, fue considerada muerta, aunque su cuerpo nunca fue encontrado, en un caso que conmocionó a Brasil.