Hora, TV y cartelera del UFC Louisville de este sábado 8 de junio

Después de más de diez años, UFC vuelve a Kentucky con un evento que promete ser inolvidable. La cartelera principal, que se llevará a cabo en el KFC Yum! Center en Louisville, el próximo 8 de junio, estará encabezada por una esperada pelea entre los contendientes de peso mediano Jared Cannonier y Nassourdine Imavov. A continuación, todos los detalles a tener en cuenta.

El enfrentamiento entre Cannonier (17-6 MMA, 10-6 UFC) e Imavov (13-4 MMA, 5-2 UFC) promete ser electrizante. Esta pelea, que se desarrollará en cinco asaltos, será el plato fuerte de la noche en UFC Fight Night. La cartelera principal se transmitirá por ESPN, mientras que las preliminares podrán seguirse a través de ESPN+. Las preliminares inician a las 18 horas, mientras que las estelares darán arranque a las 21.

Publicidad

Jared Cannonier, actualmente en el puesto número 5 del ranking de peso mediano, llega a esta pelea con una impresionante racha de cuatro victorias en sus últimas cinco peleas. Por su parte, Nassourdine Imavov, clasificado en el puesto número 11, ha mostrado una gran consistencia con solo una derrota en sus últimas seis peleas desde julio de 2021.

El regreso de la UFC a Kentucky ha generado una gran expectación entre los fanáticos del deporte. Este enfrentamiento entre Cannonier e Imavov no solo promete acción y emoción, sino que también puede tener importantes implicaciones en la división de peso mediano. Con esta pelea encabezando la cartelera, se perfila como un evento imperdible para los seguidores de las artes marciales mixtas.

Cartelera del UFC Louisville

Estelares

Jared Cannonier vs. Nassourdine Imavov.

Roman Dolidze vs. Michel Pereira.

Dustin Jacoby vs. Dominick Reyes.

Raul Rosas Jr. vs. Ricky Turcios.

Miguel Baeza vs. Puna Soriano.

Preliminares

Ludovit Klein vs. Thiago Moisés.

Carlos Prates vs. Charlie Radtke.

Bruno Ferreira vs. Dustin Stoltzfus.

John Castaneda vs. Daniel Marcos.

Jesse Butler vs. soldado brad.

Denise Gómez vs. Eduardo Moura.

Taylor Lapilus vs. Cody Stamann.

Julián Márquez vs. Zach Reese.

Montana De La Rosa vs. Andrea Lee.

Rayanne Amanda vs. Puja Tomar.