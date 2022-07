Horóscopo de hoy, lunes 18 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este lunes 18 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo De Hoy Aries

En estos días, es más claro que nunca lo importante que son tus relaciones, y no solo con parejas románticas. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, incluso conocidos casuales en su comunidad: estas son las personas que lo cuidan, que lo mantienen a salvo, que hacen que sus días sean divertidos e interesantes. Solo tenga cuidado esta semana de desarrollar expectativas poco realistas. Tus amigos hacen que valga la pena vivir la vida, pero eso no significa que sean perfectos o que siempre sean exactamente quienes necesitas que sean. Las personas (incluso las que más te quieren y te apoyan) te decepcionarán en ocasiones, al igual que tú las decepcionarás ocasionalmente, pero el vínculo permanecerá.

Horóscopo De Hoy Tauro

De vez en cuando, te asalta el miedo de que, en el fondo de tu ser, eres aburrido y empiezas a perder la paciencia contigo mismo. Esta es una cuestión de perspectiva. Te has concentrado en todo lo que parece más aburrido y ordinario de ti y has perdido de vista todas las formas en que eres único, fascinante y adorable. Esta semana, asegúrese de celebrar su capacidad de ser divertido, encantador y sorprendente. Es posible que te preocupe que esto sea autoindulgente o tonto, pero hazlo de todos modos. Los demás pueden ver claramente las formas en que eres maravilloso, y tú también deberías verlos.

Horóscopo De Hoy Géminis

Después de pasar suficiente tiempo analizando tu vida, tus relaciones, tus verdaderos deseos, llegas a un punto de rendimientos decrecientes. La auto-reflexión es necesaria, pero eventualmente tienes que dar el siguiente paso. Esta semana, si te encuentras pensando en círculos, considera que necesitas un descanso de la reflexión y que es hora de usar lo que has aprendido para finalmente tomar acción. No tienes que saberlo todo ni tener un plan perfecto. Simplemente tienes que empezar a moverte y ver qué pasa.

Horóscopo De Hoy Cáncer

Con demasiada frecuencia, las personas actúan como si el ansia de atención fuera vergonzoso o inmaduro y debiera suprimirse. Pero la necesidad de ser visto y reconocido, de que se reconozca tu presencia en este mundo solitario y confuso, es completamente humana. No tienes que hacerte pequeño o invisible o negarte a ti mismo. No es como si estuvieras tratando de ocupar todo el espacio en la Tierra. Solo necesitas un poco. Pídeles a las personas que amas que vuelvan su atención hacia ti esta semana, y tú puedes extenderles la misma consideración a cambio.

Horóscopo De Hoy Leo

Por regla general, se preocupa por ser realista consigo mismo y con los demás acerca de sus capacidades. Has visto el desastre que puede ser cuando las personas prometen más de lo que pueden cumplir o se comprometen en exceso y luego se agotan. Tu escrupulosidad es admirable, pero esta semana, recuerda que hay una diferencia entre el exceso de confianza alegre y la asunción de riesgos saludable. Para crecer, es necesario estirarse, intentar cosas para las que no estás completamente seguro de estar preparado. Date permiso para intentarlo. Es posible que se sorprenda de todo lo que puede hacer después de todo.

Horóscopo De Hoy Virgo

Tienes una habilidad extraordinaria para hacer que la gente se sienta cómoda. Sabes cómo actuar y qué decir para que los que te rodean se sientan cómodos, que nadie se sienta fuera de lugar o inseguro. A veces, sin embargo, es imposible ser fiel a uno mismo ya sus convicciones, o avanzar hacia sus ambiciones, sin crear inconvenientes o incomodidad para alguien . Intentas evitarlo en la medida de lo posible, pero esta semana recuerda que un poco de incomodidad no es lo peor. Es cierto que tienes que hacer todo lo posible para ser amable. Eso no significa que debas atender constantemente a los demás.

Horóscopo De Hoy Libra

Horóscopo De Hoy Escorpio

Si sus esfuerzos no han dado los resultados esperados, es fácil decirse a sí mismo que no trabajó lo suficiente. En cambio, esta semana, considera que has estado jugando con un conjunto de pautas desactualizado, siguiendo las instrucciones incorrectas o usando un mazo que estaba en tu contra desde el principio. El mundo está cambiando rápidamente y las viejas reglas no se aplican. Es estresante tratar de avanzar sin un plan comprobado. Eso también significa que eres libre de experimentar, jugar, ejecutar tus ideas más locas. Lo desconocido trae ansiedad, pero no pierdas de vista la libertad que también tiene para ofrecer.

Horóscopo De Hoy Sagitario

Incluso las vidas más ordinarias tienen un gran valor; no tienes que pasar a la historia como un héroe o lograr una hazaña sin precedentes para vivir una vida maravillosa, satisfactoria o con un propósito. En el gran esquema de las cosas, es suficiente cuidar a los que te rodean, vivir cada día lo mejor que puedas. Sin embargo, esta semana, tu corazón podría anhelar algo grandioso, algo más . No tienes que ser ambicioso, pero tampoco es demasiado tarde para serlo. Puedes amar con abandono, actuar con un coraje asombroso y negarte a conformarte con las expectativas de los demás.

Horóscopo De Hoy Capricornio

Puede ser difícil para usted aceptar la amabilidad que se ofrece libremente o las relaciones que se desarrollan con demasiada facilidad, que no requieren un mantenimiento constante. Buscas la trampa, el motivo oculto. Y no te equivocas al estar en guardia. Has experimentado demasiada angustia como para tomar la palabra de todos los que conoces. Pero esta semana, trate de recordar esto: el hecho de que ciertas personas no merezcan su confianza no significa que nadie lo haga. La generosidad simple y sincera existe. Cuando te lo ofrezcan, déjate sentir su calor.

Horóscopo De Hoy Acuario

Cuando las personas se comportan con crueldad, inventan todo tipo de excusas para justificarse. Pueden convencerse a sí mismos de que sus acciones fueron correctas, inevitables, tal vez nobles, incluso cuando claramente ese no es el caso. Y aunque sabes que no debes creerles, es posible que aún te sientas tentado a discutir, a cansarte tratando de demostrar que eres digno de respeto. Esta semana, no pierdas tu tiempo. Hay personas ahí fuera que te amarán, que trabajarán a tu lado para mejorar el mundo, que nunca te tratarán de forma inhumana.

Horóscopo De Hoy Piscis

Puedes imaginarte, con vívidos detalles, la forma en que quieres vivir, la forma en que sientes que estás destinado a vivir. Pero el mundo hace que sea tan difícil concentrarse completamente en su propósito. Tu energía es limitada y siempre hay otras tareas que exigen tu atención, otras personas que necesitan tu atención. Te sientes culpable por no hacer más con tu tiempo en la Tierra, pero en realidad estás haciendo lo mejor que puedes (prácticamente obrando milagros) con los recursos disponibles para ti. Tu vida está llena de belleza y de gente que te ama. No seas tan duro contigo mismo.