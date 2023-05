Horóscopo de hoy, lunes 29 de mayo: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 29 de mayo según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

La mayor parte del tiempo, terminas siendo tú quien se acerca, para iniciar planes que entusiasman a todos. Sobre todo, funciona bien. Cuando estás lleno de vitalidad, ¿por qué no deberías tomar la iniciativa? Pero se vuelve agotador cuando este papel siempre recae en ti. Te gustaría que alguien más pudiera idear planes por una vez. Esta semana, si quita el pie del acelerador por un momento, es posible que se sorprenda. Otras personas darán un paso al frente. Tus amigos serán los que te inviten a la diversión.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Últimamente, ha sido particularmente sensible a lo que la gente piensa de usted, preocupado por cómo suenan sus palabras. Es útil tener en cuenta cómo te perciben, pero en cierto punto puede hacer que te asustes tanto de ser malinterpretado que no digas nada en absoluto. Y aunque eres responsable de cómo tratas a los demás, no puedes controlar la forma en que reaccionan. Así que esta semana, trate de no detenerse. Un mundo completamente nuevo se abrirá una vez que dejes de creer que es tu deber agradar.

Publicidad

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Últimamente parece que todo el mundo quiere que reprimas tu exuberancia natural, o al menos la escondas. Aunque pueden apreciar tu humor y tu calidez, no puedes evitar sentir que todos preferirían que fueras más sensato y práctico, incluso hasta el punto de ser aburrido. Esta semana, recuerda que tu vida y tus elecciones son tuyas . Las preferencias de tus amigos son las suyas, no tienen que dictar tu comportamiento. Si quieres ser un poco salvaje, tomar una decisión arriesgada y hacer caso a la llamada de la aventura, no dejes que nadie te detenga.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Esta semana, trate de dejar de angustiarse por sus objetivos a largo plazo. El panorama general es importante, por supuesto, pero es igualmente importante no descuidarse a sí mismo, cuidar la vida que está viviendo aquí y ahora. Esta semana, oriéntate hacia las cosas y las personas que te hacen sentir más feliz, más vivo. Pasa tiempo trabajando en un proyecto o actividad que realmente te satisfaga, que ilumine tu cerebro. No tienes que saber a dónde te llevará todo esto o cómo te beneficiará en el futuro. Incluso puede descubrir que al centrarse en el presente, el camino a seguir se aclara.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Mantienes a las personas en altos estándares, incluido tú mismo. Es una de tus mejores cualidades. Mientras que otros pueden estar dispuestos a conformarse o repartir elogios poco sinceros, ese no es su camino. No eres de los que pretenden que lo mediocre es asombroso para no herir los sentimientos de alguien, ni pretendes estar satisfecho si no lo estás. Al mismo tiempo, de vez en cuando, vale la pena consultar contigo mismo. ¿Estás pidiendo demasiado? Esta semana, no tomes en contra de ellos las inconsistencias de tus amigos, o tus propias imperfecciones en tu contra. No exijas lo imposible, más bien pide que las personas hagan lo mejor que puedan.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Esta semana, preste atención a la forma en que la gente le hace sentir. ¿Quién en tu vida te reafirma que eres interesante, divertida y hermosa? ¿Quién te hace empezar a encogerte, esconderte, dudar de ti mismo? Es fácil descartar tus propias reacciones: te dices a ti mismo que estás imaginando cosas o que no mereces estar cerca de personas que sacan lo mejor de ti. Pero lo hace. Y aunque no puede evitar todas las interacciones extrañas o desagradables, puede concentrar su energía en las dulces. No te preocupes tanto por el resto. No te tiene que gustar todo el mundo.

Publicidad

Signo del horóscopo Libra hoy

Eres experto en mirar tu vida críticamente, en mantener la mente clara y analítica incluso en las situaciones más estresantes o emocionantes. Puede ser lento para tomar decisiones, porque le importa hacerlo bien. Esta semana, sin embargo, resiste el impulso de intelectualizarlo todo. No tienes que ser inteligente todo el tiempo, o mantenerte alejado de tus sentimientos. No hay duda de que eres inteligente. Ahora, date la oportunidad de ser suave también, de ser tonto, de tomar decisiones que pueden no ser las más racionales pero que, en el fondo, son las que quieres.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Haces todo lo posible por mantenerlo oculto, pero hay una parte de ti que es insaciablemente ambiciosa. Esta parte de ti anhela ser reconocida por ser innovadora, brillante, la mejor en lo que haces y cree que cualquier cosa menos es un fracaso. Pero es fácil agotarse, física y emocionalmente, esforzándose constantemente para ser más : más interesante, más creativo, más poderoso. Esta semana, date un respiro. Es importante para que no te quemes. Actúa como si no hubiera nada que debas ganar, como si no hubiera competencia a la que debas vencer.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Esta semana querrá conquistar el mundo entero: decir "sí" a cada proyecto que se le presente, aceptar cada invitación, ayudar a todos los que lo soliciten. Solo recuerda que no es posible hacerlo todo. Tus recursos son limitados, al igual que las horas del día. Incluso las mejores oportunidades pueden llegar en el momento equivocado. De vez en cuando, simplemente serás la persona equivocada para el trabajo. Espere que haya cosas a las que tendrá que decir "no": no es un problema o una debilidad, sino simplemente un hecho de la vida.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Eres realista en cuanto a tus habilidades, tienes cuidado de nunca subestimarte a ti mismo, pero tampoco de confiarte demasiado. Te sientes cómodo jugando el juego largo, lento y constante. Esta semana, sin embargo, un poco de audacia podría hacerte bien. Di sí a una oportunidad para la que no estás seguro de estar preparado o habla con la persona que te gusta y estás convencido de que está "fuera de tu alcance". Embárcate en un viaje sin itinerario ni mapa. Puede que tropiece, pero es igual de probable que crezca a pasos agigantados. No te detengas.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Como todo el mundo, te mereces espacio para pasear, explorar y equivocarte. Es posible que deba encontrar algunas respuestas incorrectas antes de poder encontrar la correcta. A veces, es solo si comete un error primero que finalmente puede lograr un gran avance. Entiendes esto, pero también sabes que en la vida real, rara vez es tan fácil. Las apuestas son altas. Esta semana, es posible que no pueda calmar su miedo, pero puede negarse a dejar que lo detenga. Prueba cosas nuevas, experimenta, cambia de opinión. No te matará.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

La mayoría de las veces, ser vago sobre sus objetivos e intenciones resulta en decepción. Si no tiene una idea clara de hacia dónde quiere ir, es difícil trazar un rumbo hacia adelante. Si no le dices a nadie lo que estás buscando, nadie podrá ayudarte a encontrarlo. Esta semana, sin embargo, la flexibilidad es una ventaja, así que no escuche a nadie que le diga que necesita planes fijos. Cuando no está enfocado en un resultado en particular, es más probable que acepte invitaciones inesperadas y obsequios sorprendentes que se le presenten.