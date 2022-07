Horóscopo de hoy, sábado 30 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este sábado 30 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

Últimamente parece que el dinero sale volando de su cuenta tan rápido como entra, y el 26 o el 28, es posible que reciba una llamada de atención sobre cuánto ha estado desperdiciando. Afortunadamente, la luna nueva en Leo del 28 te ofrece un nuevo comienzo para tu vida romántica o creativa. Es hora de elegir no solo lo que te hace sentir bien, sino lo que te hace sentir apoyado.

Horóscopo Signo Tauro Hoy

Últimamente te sientes mucho más envalentonado y franco, pero esto conlleva un estado constante de agitación. Una escapada rápida con tu hermana o BFF al comienzo de la semana alivia un poco la tensión y te ayuda a sentirte menos atrapado. Luego, la luna nueva en Leo del 28 te permite redescubrir una sensación de calma en tu espacio vital o con tu familia. ¿Qué no es negociable cuando se trata de tu tranquilidad?

Horóscopo Signo Géminis Hoy

La luna nueva en Leo el 28 es una oportunidad para que vuelvas a estar en contacto con alguien o establezcas mejores límites para la comunicación . Dicho esto, con su planeta regente Mercurio chocando con Marte y Urano esta semana, es posible que tenga que lidiar con bastantes perturbaciones inesperadas en su flujo. Piense en esto menos como distracciones de su rutina habitual y más como lecciones sobre el mejor uso de su tiempo. ¿Qué vale la pena perderse un poco?

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

La luna nueva en Leo el 28 es un buen momento para que lances algunos hechizos de abundancia y establezcas algunas intenciones para tu flujo de efectivo. Ha dedicado gran parte de su energía a los recursos compartidos (deudas, préstamos y la combinación de activos con su pareja) en los últimos años, y juntos han tomado muchas decisiones excelentes. Pero esta luna nueva es una oportunidad para aprovechar sus propias necesidades y deseos personales. Tómese un corte de pelo y comience a abordar la visión de un nuevo guardarropa. Te lo mereces.

Horóscopo Signo Leo Hoy

La luna nueva del 28 está en tu signo. Pero a pesar de toda la atención positiva y el amor de cumpleaños, esta lunación puede hacerte sentir más sensible o vulnerable . Estás especialmente sintonizado con las sensaciones de tu cuerpo, así que si no te has estado cuidando, lo que falta en tu rutina puede volverse muy obvio. Todo esto está sucediendo para que pueda establecer intenciones de imagen, identidad y cuidado personal durante el próximo año. ¿Cómo puedes apoyar mejor tu cuerpo y tu mente?

Horóscopo Signo Virgo Hoy

La luna nueva de esta semana en Leo el 28 es un momento perfecto para establecer intenciones en torno al descanso, la meditación y los proyectos comunitarios para el próximo año. Hay oportunidades interesantes para viajar, aprender y crecer espiritualmente en este momento, pero no podrá decidir qué es lo mejor que puede hacer si no tiene una mente clara. En lugar de estresarte, trata de tomar un verdadero descanso y luego vuelve a lo que más te emociona.

Horóscopo Signo Libra Hoy

Venus se cuadra con Júpiter el 25, lo que te permite aprovechar el cuidado y la intimidad que te mantienen inspirado. Las asociaciones, los contratos y los acuerdos, especialmente aquellos que tienen que ver con su carrera, comienzan a unirse esta semana a medida que usted también se convierte en un líder cálido y accesible. Luego, la luna nueva en Leo el 28 te da la oportunidad de establecer intenciones en torno a la amistad y la participación en la comunidad durante el próximo año.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

A medida que Mercurio, el planeta de la comunicación, se cuadra con Marte en Tauro, que es lento y constante, usted está aprendiendo a defenderse en el trabajo o ante la opinión pública. Ya sea que esté negociando un salario para el trabajo de sus sueños o hablando sobre algo que le ha estado molestando en la oficina, es un alivio poder sacar todo esto de su pecho. La luna nueva del 28 es para fijar intenciones en tu vida profesional y pública para el próximo año. ¿Qué quieres lograr y, lo que es más importante, cómo quieres aparecer?

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

La luna nueva en Leo el 28 trae un nuevo comienzo para tus planes de viaje, actividades espirituales y caminos educativos. Con su planeta regente, Júpiter, retrogradando el mismo día, es importante seguir lo que le brinda alegría y lo mantiene inspirado. Lo que no es generativo probablemente no valga la pena la matrícula o el pasaje aéreo. Desde mayo, muchos nuevos romances y proyectos artísticos se han encendido en tu vida. ¿Cómo puede asegurarse de que esas llamas sean sostenibles?

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

La luna nueva en Leo el 28 te ofrece la oportunidad de establecer intenciones en torno a recursos compartidos y colaboraciones. Ya sea que sus ingresos hayan estado creciendo o que haya estado pasando por un momento más difícil, ¿cómo puede ser más generoso? ¿A quién puedes pedir el apoyo que necesitas? Este también es un buen momento para establecer límites energéticos , especialmente en el trabajo o con tu familia. Tener claros tus límites esta semana evita que te quemes por completo dentro de seis meses.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Los enfrentamientos con tu pareja por los horarios y las responsabilidades en el hogar hacen que esta semana tenga un comienzo difícil. Todo se siente como si estuviera sucediendo a la vez y, lo peor de todo, nada de eso se trata realmente de ti . Se trata de cómo te presentas como una unidad . Afortunadamente, la luna nueva del 28 te permite actualizar tus compromisos y volver a estar en la misma página.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Un nuevo comienzo para tu flujo de trabajo y rutinas diarias llega con la luna nueva en Leo el día 28. Con su planeta regente, Júpiter, retrogradando el mismo día, la gran pregunta que debe hacerse es: "¿Qué vale la pena mi tiempo?" Si algo no llena su taza, entonces podría ser hora de seguir adelante . No se preocupe demasiado por encontrar el ajuste perfecto y, en su lugar, concéntrese en integrar las cosas poco a poco, paso a paso.