Horóscopo del lunes 11 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Si te sientes frustrado con tu trabajo, sintiéndote mal contigo mismo y con tus habilidades, el problema podría ser que estás tratando de hacer demasiado, demasiado rápido. Cuando establece metas imposibles o plazos irrazonables para usted mismo, por supuesto que terminará decepcionado. Puede que te preocupe que la prisa sea necesaria. Pero el tiempo dedicado a explorar y aprender no se desperdicia mientras sigas avanzando, sin importar cuánto te esfuerces. Esta semana, vea qué sucede si toma las cosas un poco más despacio o se compromete a hacer un poco menos. Puede comenzar a hacer el progreso que ha deseado. Podría volver a ser divertido.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

No te dejas intimidar fácilmente por la rudeza o la hostilidad, pero eso no hace que esté bien que los demás te traten mal. Puede valerse por sí mismo en los entornos más inhóspitos, pero eso no lo hace menos merecedor de amabilidad y apoyo. Es fácil acostumbrarse a cómo son las cosas, bajar las expectativas y seguir adelante. Esta semana, sin embargo, es importante no adaptarse tan completamente que olvides que también podría ser diferente. Estás dentro de ti para defenderte, para exigir algo mejor.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Dondequiera que mires, ves personas haciendo todo lo posible para controlar la vida de los demás, para reducir el universo de infinitas posibilidades a prácticamente nada. Cuando te sientes pesimista, te preguntas si vale la pena resistirse. Pero esta semana, tu fatalismo se desvanecerá y en su lugar surgirá una obstinación salvaje e indomable. Nadie puede dictarte tu vida, o decirte lo que eres y lo que no eres capaz de hacer. No sabes lo que te depara el futuro, pero sabes que será el que elijas para ti.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Todos, sin importar cuán sabios, experimentados o cuidadosos, a veces necesitan una segunda opinión. Todos nos equivocamos en formas que otros pueden ver pero nosotros no. El problema es que puedes ser un poco terco en tu deseo de demostrar que puedes tener éxito por ti mismo. Esta semana, hágase la amabilidad de buscar ayuda y comentarios de personas en las que confíe. No obtiene crédito adicional por rechazar la ayuda que se le ofrece, ni puntos de bonificación por encontrar las respuestas correctas por su cuenta. Deje que los demás lo apoyen, tal como usted lo hace, y al final los hará más fuertes a ambos.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Hay demasiadas personas que intentarán convencerte de que eres tontamente idealista por creer que tu vida podría ser mejor, que intentar hacer un cambio es una pérdida de energía. Argumentarán que la resignación es la única opción razonable, que el derrotismo es sabiduría sobria. Cuando está cansado o desanimado, sus argumentos comienzan a sonar persuasivos. Pero eres más poderoso de lo que creen. Más fuerte de lo que crees . No renuncies a tu visión solo porque otros no son lo suficientemente valientes como para unirse a ti.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

A medida que el mundo que te rodea se vuelve aún más sombrío, te preocupa que sea egoísta atender tus sentimientos. No puedes escapar de la sospecha de que enfocarte en tus propias necesidades emocionales significa abandonar todo lo que está fuera de ti, que tu curación o felicidad personal solo puede ocurrir a expensas del colectivo. Pero esto no tiene que ser cierto; experimentamos los altibajos de nuestra humanidad, desde pequeños resentimientos hasta la emoción de un nuevo amor, tanto en los malos tiempos como en los buenos. No hay razón para sentirse culpable; todos se benefician cuando tenemos el espacio para cuidar de nosotros mismos.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Cuando reconoces que realmente te equivocaste o juzgaste mal a alguien, entonces cambiar de opinión es una de las grandes alegrías de estar vivo y envejecer. Pero cuando los demás te presionan para que cambies, puede que quieras plantarte en tus talones para defender tu conocimiento y experiencia del mundo que tanto te ha costado ganar. Esta semana, está más que justificado resistirse a cualquiera que intente presionarlo. Pero recuerda también lo gratificante que es evolucionar y crecer. No tengas miedo a la transformación. Deja que suceda en tus términos.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Aunque sabe, intelectualmente, que no es cierto, todavía hay una parte de usted que siente que sus dificultades son merecidas. Trate de recordar que el estado del mundo es tal que prácticamente todos están luchando en este momento, y usted no es responsable del estado del mundo. E incluso si cometiste errores, lo que necesitas ahora es amabilidad, no culpa. Esta semana, si es necesario, trabaja en reparar tu relación contigo mismo. Puedes aprender a ser más indulgente, más generoso. Te lo mereces, por lo menos.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Últimamente, no puedes dejar de pensar cuánto más cerca estarías de tus objetivos si hubieras comenzado antes. Estás lamentando todo el tiempo que podrías haber dedicado a desarrollar habilidades particulares, a construir una comunidad a tu alrededor o simplemente a ganar dinero. Sueñas con lo que podría ser diferente hoy si hubieras comenzado a trabajar uno o dos o diez años antes de lo que lo hiciste. Pero es importante que no te sumerjas en el arrepentimiento y dejes que tus melancólicas imaginaciones te impidan actuar. No es demasiado tarde para aprender y crecer, para hacer un cambio (incluso uno enorme).

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Solo desea que alguien le presente un conjunto de pautas definitivas sobre cómo hacerlo bien y ser una buena persona. La vida sería mucho más sencilla si hubiera una sola autoridad a la que pudiera apelar para obtener su sello de aprobación, una forma de obtener la confirmación de que está en el camino correcto. Acepte que no hay una respuesta correcta y que, en última instancia, tendrá que confiar en su propio juicio y valores. Esta semana, trata de liberarte de la idea de que hay un estándar de perfección humana que debes cumplir. Todo lo que cualquiera puede hacer es intentarlo, y eso es lo que estás haciendo.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Es agotador, sentir que nunca puedes bajar la guardia, temer siempre (y no sin razón) que los demás se aprovechen de ti en cuanto tengan la oportunidad. Si bien ciertamente hay personas crueles y temerosas en el mundo, no es sostenible vivir en un estado constante de ansiedad. Esta semana es crucial encontrar espacios donde te atiendan, personas con las que puedas relajarte. El mundo está lleno de peligros, pero eso no significa que debas privarte de la conexión humana. En todo caso, significa que lo necesita más que nunca.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

El trabajo duro puede ser gratificante, alegre. Aunque puede experimentar dificultades, todavía está lleno de resolución y puede decir que está haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer. Últimamente, sin embargo, tiene la sensación de que se está tambaleando, esforzándose hasta el punto de agotarse sin hacer progresos significativos ni disfrutar del viaje. Esta semana, su inclinación natural podría ser esforzarse aún más que antes y abrirse paso con fuerza. Pero considere, en cambio, que lo que realmente necesita es descansar, un momento para respirar, para volver a llenar su taza y recordar para qué lo está haciendo todo.