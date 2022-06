Horóscopo del sábado 4 de junio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este sábado 4 de junio, según tu signo del zodiaco. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Ahora no es el momento de estar callado. Con la conjunción Marte-Júpiter el 29 ocurriendo en tu signo, es mejor que hagas oír tu voz. Aunque su enfoque puede parecer agresivo para aquellos que ya están intimidados por usted, las personas adecuadas están muy emocionadas por las cosas que tiene que decir. Use lápiz labial atrevido para la entrevista y tíñase el cabello antes de la primera cita . ¿Por qué molestarse con personas que no pueden manejarte en tu forma más auténtica y audaz?

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

La temporada de eclipses trajo muchos finales a su vida y cerró un período de cambios implacables . Estás en un lugar totalmente diferente ahora que hace un año, pero el polvo finalmente se está asentando lo suficiente como para que puedas ver lo que hay al otro lado. El regreso de Venus a tu signo el 28 se siente como un regreso a casa. Date un gusto con algo simple y dulce para celebrar lo lejos que has llegado.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Tu planeta regente, Mercurio, finalmente finaliza su retrógrado el día 3, pero, para ser sincero, es posible que necesites unos días más para volver a la normalidad antes de seguir adelante con nuevos planes. Las estaciones del planeta de comunicación se dirigen directamente a su sector inconsciente haciéndolo sentir confundido o fuera del circuito. Trate de liberar cualquier ansiedad que sienta por cosas que están fuera de su control. Con Marte y Júpiter encontrándose en el sector de su comunidad, los amigos y compañeros de trabajo están más que dispuestos a cubrir si necesita descansar un poco más.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Todas tus metas profesionales se unen cuando Marte se encuentra con Júpiter en tu sector de imagen pública el 29. No solo obtiene más oportunidades de reconocimiento, sino que también puede llenar sus días con menos trabajo y tareas más satisfactorias. Como Saturno se estaciona retrógrado el 4, finalmente puedes relajarte después de meses de esforzarte para alcanzar nuevas alturas y hacer muchos favores a todos los demás en el camino.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Ya sea que te vayas de viaje, comiences un nuevo curso de estudio o vuelvas a sumergirte en una práctica espiritual, la conjunción Marte-Júpiter el 29 te tiene muy emocionado de expandir tu mente. Pero antes de emprender este viaje, debe cubrir sus turnos en el trabajo, planificar el cuidado de los niños y renegociar las responsabilidades del hogar con su pareja o compañero de cuarto. Saturno se pone retrógrado en tu sector de compromiso el 4, brindándote la tranquilidad que tanto necesitas mientras trabajas en los detalles.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Después de semanas de planes de viaje de ida y vuelta, finalmente está en camino de visitar a sus suegros esta semana. La conjunción Marte-Júpiter del 29 cae en tu sector de recursos compartidos y te encuentra haciendo un gran esfuerzo adicional para asegurarte de que tu pareja se sienta apoyada por su familia, a menudo difícil. Claro, sería más divertido visitar a sus seres queridos (¡o tomar unas vacaciones solo ustedes dos !), pero mostrarse desinteresadamente de esta manera solidifica su vínculo. Además, ¡ahora te debe un favor!

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

La conjunción Marte-Júpiter cae en su sector de asociación, y si alguna vez hubo un momento para disparar, es este. Aunque sus relaciones románticas también se están calentando, este es un aspecto particularmente auspicioso para forjar un nuevo negocio o una asociación creativa o para renegociar un contrato en su trabajo actual. Solo espere hasta que las estaciones de Mercury se dirijan el 3 para firmar en la línea de puntos para que sepa que todos los detalles están en orden.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Aunque es posible que todavía sientas una caída en la temporada de eclipses, la conjunción Marte-Júpiter del 29 te empuja de nuevo a la acción. Ya sea que esté realizando un intenso régimen de ejercicios , trabajando horas extras para ahorrar dinero para sus vacaciones de verano o organizando su hogar, ahora mismo tiene una energía ilimitada cuando se trata de trabajar y cuidar de sí mismo. Si ha estado lidiando con un problema de salud a largo plazo o una enfermedad crónica, este aspecto también puede traer buenas noticias sobre el tratamiento o el alivio.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Las cosas se ponen picantes con un nuevo amante cuando Marte se encuentra con Júpiter en tu sector romántico el 29. Un aspecto como este solo aparece una vez en una década, por lo que si está buscando acelerar una aventura hacia una relación comprometida (o simplemente tener muy buen sexo), ¡no pierda esta oportunidad! También puede encontrarse volviendo a pasatiempos, proyectos creativos o maratones de televisión que abandonó en un ataque de estrés a principios de este año bajo esta influencia. Haz del placer tu prioridad.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

La conjunción Marte-Júpiter del 29 cae en tu sector de origen. Si bien este aspecto puede brindarle una ráfaga repentina de energía para proyectos de mejoras en el hogar , también puede generar una discusión acalorada entre usted y un miembro de la familia o compañero de cuarto. Los problemas que se ha estado guardando para sí mismo ya no se pueden barrer literal o metafóricamente debajo de la alfombra. Si la discusión es sobre el dinero, es posible que puedas llegar a un acuerdo cuando Saturno se estabilice retrógrado el 4, liberando parte de tu presión financiera actual.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Si ha sentido que nada se hace a menos que lo haga usted mismo, entonces es una pista de que necesita dar un paso atrás y tomar un descanso. ¿Por qué seguir adelante cuando esta carga de trabajo es insostenible? Saturno, tu planeta regente, se estaciona retrógrado el 4, liberando parte de la presión que te ha hecho sentir que tienes que hacerlo todo durante los últimos meses (y seamos realistas: los últimos dos años). En lugar de asumir más trabajo, delegue y confíe en sus compañeros de equipo lo suficiente como para terminar el proyecto por su cuenta.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

La conjunción Marte-Júpiter de esta semana el 29 cae en tu sector de dinero y valores y es un momento propicio para que pidas más atención o compensación. ¿Por qué no abogar por lo que se merece? Pídele un aumento de sueldo a tu jefe e infórmale a tu pareja o compañero de cuarto sobre tus preocupaciones sobre los recursos compartidos en el hogar. Este aspecto también trae un gran avance en la terapia o un gran impulso para su autoestima. Aprender a valorarse a uno mismo no es poca cosa. Está bien admitir que eres un gran problema.