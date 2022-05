Horóscopo viernes 13 de mayo: Predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este viernes 13 de mayo, según tu signo del zodiaco. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Este Mercurio retro te está obligando a bajar la velocidad para que, antes de gestionar muchas tareas o un nuevo gran proyecto, puedas enfocarte en los pequeños detalles que no estás contemplando y que, a la larga, se pueden convertir en fallas importantes. Recuerda lo que vimos en tus horóscopos de mayo 2022, presta atención a la información que estás recibiendo como rumores o chismes.

Será un día para utilizar tu altruismo y acercarte a personas que se han alejado de tu vida. Es un día para agilizar tus asuntos económicos de una forma perceptiva y a la vez muy práctica.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Con todo y Mercurio retro, debes de empezar a poner atención a las ideas que estás generando para tu proyecto laboral, tu negocio, la forma en la que quieres ganarte la vida. Atenta a las oportunidades que te inviten en estos días para lograr sinergia de la mano de una mujer o una persona de energía femenina.

Será un día en el que deberás equilibrar la forma que tienes de mantener la alegría interior y cómo la repartes entre los demás. Es un momento adecuado para estar a gusto en tu entono y sentir que tienes mayor intuición en tu forma de sentir.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Es probable que en estos días te sientas más cercana a la gente social, extrovertida, comunicativa. Si estás soltera sal, conoce gente, diviértete, pero no formalices nada hasta que termine Mercurio retro, porque tu nueva conquista puede tener una relación en el pasado, pendiente por resolver.

Es una jornada para conseguir que tu estabilidad tanto familiar como económica sea benéfica para todos. Es un día para mantener la armonía y la alegría de disfrutar de personas afines, evitando controversias por nimiedades.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Mayo es una carrera de resistencia, no de velocidad. Recuerda esto cuando empieces a sentir angustia de ver que tus planes no se están dando a la velocidad que deseas. Si te sientes perdida a nivel emocional, puedes empezar a cambiar de trabajo o proyectos con frecuencia.

Hoy sentirás que es muy importante llegar a acuerdos equilibrados y benéficos para todos. Es un día en el que podrás atener tus inspiraciones por todo lo alto y disfrutar de tus proyectos.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Mayo es un mes en el que puedes sentir muchas ganas de compartir lo que has aprendido o vivido con tu pareja. Es un mes en el que disfrutas lo que puedas aprender en tu relación y también la compañía de alguien que te ayuda a resolver problemas cotidianos.

Es un momento muy especial para disfrutar de la compañía de personas agradables y que los momentos que pases con ellas sean divertidos. Es el momento ideal para organizar tus metas de forma sabia y con perspicacia.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

En pareja, necesitas estar con alguien auténtico, genuino, y si tu relación no se siente así, pueden venir problemas durante este Mercurio retro. Hoy es un buen día para analizar las propuestas de carrera que dejaste pendientes, en el tintero o que no te has atrevido a explorar en el pasado.

Hoy es un día para ofrecer una imagen agradable y cariñosa a los demás. Notarás que es aconsejable que te dediques a organizar algún viaje interesante e idílico con personas cercanas.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Si has tenido semanas poco estables o un tanto intensas a nivel emocional, hoy puede ser muy difícil apegarte a la razón y al sentido común. En estas semanas, podrías viajar un poco o tener más comunicación con personas de diferentes culturas que tú.

Es un momento para aclarar antiguas sencilla y armonizar las relaciones. Hoy es un día en el que podrás organizar con percepción los asuntos de gananciales para mantener tus finanzas a raya.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

En preparación para el eclipse lunar en tu signo, hoy es un día en el que tiendes a aislarte, a la reflexión y al autoanálisis, es un buen momento para la meditación y el autoconocimiento. Te puedes mostrar más seria de lo habitual.

Deberás disfrutar de un ambiente agradable y del cariño que te ofrecen los demás. Es un día en el que deberás llegar a acuerdos interesantes y equilibrados con asociados de siempre.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Las mujeres en tu vida, o las más cercanas en tu medio familiar, juegan un papel importante para que alcances el éxito esta semana. Es un buen momento para negociar, mediar y después, decidir que puedes comprometerte, por lo que este es un buen período para lidiar con contratos y disputas.

Es un día para planificar con armonía las metas y los acuerdos prácticos con personas asociadas. Será un día muy especial para cuidar de tu salud y aprender a cultivar la plenitud de ofrecer tu cariño a los demás.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Aunque no lo creas, hoy es un día en el que gozas de cierta popularidad en tu medio social, aprovecha para hacerte notar o para destacar en cualquier ámbito. Si necesitas hacer cambios en tu estilo de vida, alimentación o rutina, impleméntalos poco a poco.

Hoy podrás organizar un viajecito y disfrutar con las personas que más quieres. Es un día para disfrutar de la alegría de compartir momentos agradables con personas afines.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Procura no tomar decisiones cruciales en estos días, porque puedes estar cambiando de parecer con mucha facilidad. Incluso, te puedes mostrar más susceptible frente a las opiniones de los demás. Si tienes hijos, es un buen momento para sentarse y hablar con ellos.

Es un día para compenetrarte y profundizar en las relaciones que más te importan. Es un momento para sentar las bases de acuerdos satisfactorios y benéficos para todo en un ambiente de cordialidad.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición está más disparada que nunca. Así que si algo que siente mal, probablemente lo está, y si tu instinto te está tratando de hacer ver algo, puede ser difícil ignorarlo. Si en los próximos días debes de tomar una decisión, te vas a tomar tu tiempo, no tienes ganas de apresurarte.

Hoy sentirás que es muy agradable llegar a ácidos benéficos y fructíferos con las personas que más quieres. Es un momento muy especial para mantener reuniones con personas con las que sientes mucha unión.