Hostigamiento por parte de la policía boliviana a la Embajada de México en La Paz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, y el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de México, Efraín Guadarrama, reiteraron las denuncias acerca de un hostigamiento y acoso a la embajada de México en La Paz por parte de la policía boliviana.



Pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declarara hoy que la vigilancia de fuerzas de seguridad bolivianas en la sede diplomática mexicana bajó, las relaciones entre el mexicano y el gobierno de facto de Jeanine Áñez son tensas desde que México acogió el pasado noviembre a Evo Morales, antes de que se trasladara a comienzos de diciembre a la Argentina.



Hoy, la policía boliviana negó cualquier "hostigamietno" a la sede diplomática mexicana, pero instó a colaborar en la entrega a la Justicia de ex ministros de Evo Morales, según informó la agencia de noticias EFE.



"No estamos hostigando a nadie", aseguró a los medios el comandante de la Policía boliviana en La Paz, coronel William Cordero, quien invitó a las autoridades mexicanas a que "entreguen" a ex ministros de Morales sobre los que pesan órdenes de aprehensión, acusados de graves delitos como terrorismo por el gobierno de facto.



La presencia policial en el exterior de la delegación diplomática obedece al cumplimiento de estas órdenes, dijo Cordero, emitidas contra quienes fueron ministros de Presidencia Juan Ramón Quintana y Culturas Wilma Alanoca, entre otros.



Jeanine Áñez se hizo con el Ejecutivo luego que el 10 de noviembre el ahora ex presidente Evo Morales renunció por un golpe de Estado apoyado por la cúpula del Ejército y por Luis Fernando Camacho -presidente de el Cominté Cívico de Santa Cruz- y respaldado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que denunció "irregularidades" en el escrutinio de la elección presidencial del 20 de octubre, que dio ganador a Morales en primera vuelta.