Hubo acuerdo y "Nacho" Fernández seguirá en River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante Ignacio Fernández acordó de palabra con los dirigentes de River la renovación de su contrato que se vencía en junio de 2021 y seguirá en el club de Núñez, para tranquilidad del entrenador Marcelo Gallardo, quien pidió especialmente a los directivos que el jugador no fuese transferido.



Los representantes de "Nacho" Fernández alcanzaron de esta forma un acuerdo -del que no transcendieron las cifras pero se estima que al menos se habría duplicado el actual contrato del futbolista- que pone un freno a las ofertas que llegaron del exterior en las últimas semanas.



Así lo revelaron a Télam distintas fuentes, quienes confirmaron que el acuerdo de las partes se rubricó anoche en Buenos Aires, mientras que "Nacho" permanece en San Martín de los Andes, en donde realiza la pretemporada con el plantel "millonario".



La mejora en el contrato del mediocampista ofensivo -que será uno de los sueldos más altos del plantel- fue un pedido insistente del "Muñeco" Gallardo, tras la venta de Exequiel Palacios al fútbol alemán y la búsqueda de "Nacho" Fernández por parte del Internacional de Brasil.



El contrato del ex Gimnasia y esgrima La Plata tenía una cláusula de salida de 15 millones de dólares. En ese contexto, River rechazó días atrás una oferta de club de Porto Alegre por 7 millones de dólares.



"Nacho" Fernández, de 29 años, surgió en el "Lobo" platense, estuvo un año a préstamo en Temperley, volvió a Gimnasia y tras su llegada a River, hace cuatro años, se convirtió en una pieza clave en el equipo de Gallardo, al punto de ser considerado en la actualidad el mejor jugador del fútbol argentino, elogiado por todos los técnicos del país.



La pretemporada de River en San Martín de los Andes concluirá mañana, ya que el plantel viajará el viernes a Uruguay para jugar un partido amistoso ante Nacional de Montevideo el sábado a las 20.30 en el estadio de la localidad de Maldonado.



El calendario oficial de River arrancará el 19 de enero, cuando enfrente a Independiente en Avellaneda, en un partido pendiente de la fecha 14ta. de la Superliga. En caso de ganar, el "millonario" alcanzará la línea de los 30 puntos y será lider del torneo junto con Argentinos Juniors.



El plantel, que esta mañana tuvo descanso, por la tarde volverá a practicar en el complejo "El Desafío".