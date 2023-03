La investigación por la muerte de Rasalba Albarracín (71), encontrada en su casa de calle Gobernador Castro, entre calle Río De La Plata y 5, en el barrio Cruz del Sur, en Rawson, continúa y no ha arrojado aún pistas sobre el autor del crimen. La pesquisa no ha podido dar con datos concretos que conduzcan a los autores del crimen frente a la Justicia. Esperan datos de Criminalística, que puedan esclarecer el hecho.

Fuentes del caso indicaron a DIARIO HUARPE que esperarán el resultado de la autopsia para conocer las causas de muerte, que por ahora y por la inspección ocular habría sido un ataque a golpes contra la mujer, quien estaba tirada en el piso de un pasillo anterior a un baño y la cual presentaban serias heridas en la cabeza y el rostro. No se sabe si la mujer presenta otro tipo de heridas en el cuerpo, debido a que se encontraba sobre mucha sangre. Tampoco se encontró en la escena del crimen algún elemento contundente con el cual hubieran golpeado a la víctima.

Publicidad

Los allanamientos

Tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, fueron ordenados dos allanamientos. Uno de estos se dio en la casa de un hombre que, según testimonios, la visitaba con frecuencia y hasta podría haber tenido alguna relación sentimental, esto acorde a la especulación de los investigadores. En este domicilio, también del departamento Rawson, no fue encontrada ninguna pista que pudiera involucrar al hombre con la escena del crimen. El otro allanamiento fue en la casa de una mujer, familiar de Rosalba, donde tampoco encontraron algún elemento que pudiera vincularse a la causa.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Para la pesquisa, la hipótesis del robo es la más cercana al móvil del crimen, pero no se puede asegurar, por ahora, qué le robaron a la mujer debido a que vivía sola y nadie sabe lo que puede estar faltando en el inmueble. En cuanto al posible robo del dinero que pudiera haber tenido la fallecida en su casa, es algo a determinar porque se presume que hubo una extracción de dinero de un banco, pero no se sabe exactamente cuánto. Esta suposición se debe a que fue hallado un ticket bancario. Por ello se ha enviado un oficio al banco al cual pertenece ese ticket para saber cuanta plata fue extraída, si es que hubo dicha extracción.

Algo que también llama la atención a los investigadores es que en el inmueble había algo de dinero en dos lugares de muy fácil acceso y que los presuntos ladrones no se llevaron. En cuanto al monto de dinero hallado por los efectivos, las autoridades no lo precisaron, pero sería una suma menor que rondaría los $10.000. Por otro lado, desmintieron la versión de que la casa estaba desordenada.

Ahora, todo el círculo cercano a la mujer está bajo sospecha de los investigadores y cualquier elemento que pudiera tener alguna vinculación con el caso será materia de investigación, aseguraron las fuentes.

Publicidad

Un dato que no escapa a los investigadores, es que quienes cometieron el crimen podrían haber ido en busca de una importante suma de dinero guardada en algún punto específico, y al no encontrarlo, no desordenaron nada y decidieron irse, pero antes golpearon a la mujer hasta matarla porque probablemente conocía a sus agresores.

La autopsia será determinante para saber qué tipo de golpes recibió la señora Albarracín y si hubo algún elemento contundente utilizado para el ataque, ya que de ser así habría un elemento clave para buscar por parte de los investigadores.