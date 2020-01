Hugo Moyano: "El Gobierno no va a defraudar la confianza del pueblo argentino"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sostuvo hoy que "el Gobierno no va a defraudar la confianza" del pueblo argentino, al tiempo que lamentó que la oposición "no apoya para salir adelante, como en el caso de la provincia de Buenos Aires".



"El Gobierno llevará adelante las políticas que permitan recuperar la dignidad de los argentinos, y todo lo que hace que el país sea feliz, porque el pueblo ha depositado la confianza y el gobierno no va a defraudar esa confianza", respondió Moyano al ser consultado sobre el tiempo que lleva de gestión el presidente Alberto Fernández.



En una entrevista brindada esta mañana a la Radio La Red, el sindicalista aseguró que "todos" sabían que la gestión que se inició el 10 de diciembre pasado iba a tener que enfrentar "una situación muy complicada" y sostuvo que "esto se está viendo".



"Además, no ha encontrado la voluntad del resto, que no apoyaron para salir adelante, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo cual hace más difícil la situación", opinó el sindicalista, en referencia a las dificultades que enfrenta el gobernador Axel Kicillof en relación a la deuda bonaerense con bonistas extranjeros.



En el ámbito gremial, y en particular sobre la negociación paritaria en su gremio, Moyano no respondió si estaría de acuerdo con el otorgamiento de sumas fijas, ya que expresó, en términos generales, la necesidad de "recuperar el salario".



"No estamos en contra de nada", definió luego; y adelantó que su sindicato va a "discutir el salario que corresponde" a su gremio, "sin opinar sobre otras organizaciones sindicales".