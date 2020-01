Huracán arrancó la semana previa al viaje a Rosario con Garro en duda

El plantel de Huracán inició hoy la semana previa al debut oficial del entrenador Israel Damonte el viernes próximo ante Rosario Central, como visitante, con el delantero Juan Fernando Garro en duda por una lesión que le impidió realizar la pretemporada con normalidad.



Por otra parte, el Tribunal de Disciplina de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autorizó al "Globo" a incorporar y ahora se viene un reclamo ante Superliga, que lo tiene inhibido por la deuda del pase precisamente de Garro, quien llegó procedente de Godoy Cruz.



La decisión de la AFA podría abrir otro foco de conflicto por el "doble comando" entre la casa mayor del fútbol y la Superliga, que ya tuvo su corto circuito con el tema de la fecha de reanudación del certamen.



El equipo dirigido por Damonte se entrenó esta mañana en el predio "La Quemita" y el único que sigue con trabajos aparte es el delantero mendocino Juan Garro, quien no llegaría al partido del viernes a las 21.45 en el Gigante de Arroyito.



El ex Godoy Cruz arrastra una lesión en uno de sus tobillos que no le permitió realizar con normalidad la pretemporada.



El flamante entrenador del "globo" pretende recuperar al delantero que desde que llegó al club en julio de 2018 disputó 27 partidos y convirtió un solo gol.



La otra duda pasa por la defensa donde el cuerpo técnico espera por la resolución del caso del defensor Lucas Merolla, quien ya cumplió tres de las cinco fechas de suspensión y espera ser eximido de cumplir las dos restantes.



Un probable equipo será con Antony Silva; Carlos Araujo, Nicolás Romat, Merolla o Fernando Cosciuc y César Ibáñez; Mauro Bogado, Adrián Calello, Mariano Bareiro y Javier Mendoza o Martín Ojeda; Rodrigo Gómez; y Fernando Coniglio.



Con respecto al semestre pasado, Huracán, que está suspendido por Superliga y no puede incorporar, sufrió las bajas de Lucas Barrios y Lorenzo Faravelli y tampoco cuenta con el defensor paraguayo Saúl Salcedo, afectado al Preolímpico sub 23.



Por la decimoséptima fecha de la Superliga, Huracán visitará a Rosario Central el viernes a las 21.45 en el Gigante de Arroyito.