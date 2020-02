Huracán, Jorge Newbery y CAI ganaron por el Regional Amateur

Huracán, Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles (CAI), todos de Comodoro Rivadavia, ganaron esta tarde sus respectivos partidos de la segunda fecha del Regional Amateur de AFA, que otorgará ascensos al Federal A durante la próxima temporada.



En partido por la zona 1 de la región Patagonia, Jorge Newbery no tuvo piedad con Catamarca de Caleta Olivia, al que superó por un contundente 7-2.



Jorge Aynol (2), Gastón Barrientos, Oscar Marchant (2, uno de penal), Jacobo Dzaja y Eric Castro anotaron para el conjunto chubutense, que es líder con 6 unidades. El descuento de los santacruceños fue marcado por Daniel Vargas y Enzo Mackenzie.



Por su lado, en la ciudad de Pico Truncado, el visitante Huracán diseñó un rendimiento superlativo y batió a Banfield de Puerto Deseado, por 4-0. Los goles del equipo del DT Daniel Villarroel los marcaron Brian Castillo, Rodrigo Linares, Matías Jara y Jesús Molina.



En tanto, por la zona 2, CAI, otrora protagonista de los viejos torneos de la B Nacional, superó como visitante a Belgrano de Esquel, por 5-3, para liderar con puntaje ideal (seis en dos presentaciones).



En el conjunto ‘azzurro’ marcaron Jack La Hora (2), Matías Vargas (2) y Sebastián Leguiza. Uno de los integrantes de la dupla técnica de CAI es el ex delantero Andrés Silvera (ex Huracán e Independiente). Los goles de Belgrano fueron obra de Sergio Tusset (de penal), Elvis Bahamonde y Flavio Chacano.



En el clásico de Rawson, en tanto, Defensores de la Ribera (goles de Facundo Perea -2- y Bruno Ramos) le ganó por 3-2 a Germinal (Luis Bastida y Blas Sosa).