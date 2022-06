Iba alcoholizado a bordo de un auto, chocó contra otro estacionado y luego volcó

Un sanjuanino que en la noche del domingo manejaba borracho por las calles de Santa Lucía, protagonizó un siniestro vial y, a pesar del mismo, no sufrió heridas de gravedad.

Según lo informado por Relaciones Policiales, todo ocurrió cerca de las 22 horas en avenida Libertador General San Martín y callejón Ramírez. Por ahí circulaba un hombre de 34 años de apellido Mamani en un auto Corsa clasicc. Cuando iba por el callejón y, por razones que se desconocen, perdió el control del vehículo y terminó chocando con un auto que estaba estacionado. Después del choque, el Corsa volcó.

Hasta la zona llegó personal de Emergencias Médicas que atendió a Mamani debido a las heridas que presentaba. No obstante, no eran graves, por lo que no hizo falta trasladarlo hasta ningún hospital ni centro de salud.

Luego de brindarle atención médica, al conductor le hicieron la prueba de alcoholemia cuyo resultado fue positivo. Ante esta situación, le labraron un acta de infracción y luego lo dejaron a disposición de la Justicia.