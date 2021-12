Iba a realizar una acción solidaria y un perro la atacó: terminó en el hospital

El lunes fue uno de los peores días para Daniela Illanes Fernández de 34 años. Salió de su casa por un fin solidario y en el camino fue atacada por un perro de gran tamaño. El hecho sucedió en Rivadavia.

La mujer, que es paciente oncológico, habló con DIARIO HUARPE y contó que la agresión del can ocurrió el lunes a las 18 aproximadamente en calle Tomás Edison entre Driollet y Adán Quiroga. La mujer no pudo comprobar si el animal tenía dueño, pero por las características que tenía era un perro de casa.

El can agarró con su dentadura la pierna izquierda de Daniela, la zona de la pantorrilla. La mujer atinó a gritar solamente y después pidió ayuda a los vecinos de la zona. Solo dos salieron a socorrerla. “Perdía mucha sangre y quería parar la hemorragia con mi barbijo”, dijo a este medio.

La víctima del ataque canino comentó que el perro la mordió y posteriormente huyó, pues solo le gritó “basta” y no lo golpeó o agarró, pues había leído que eso podía hacer más violento al animal.

Una vecina del barrio fue la primera en atender a Daniela. La hizo pasar a su casa y le practicó las primeras curaciones. Otro hombre le preguntó si estaba bien y después le contó que era el segundo ataque del perro a una persona. “Me dio bronca, que irresponsabilidad dejar a un animal así en la calle”, expresó la joven mujer.

Daniela iba a la casa de su padre a buscar unos volantes para una colecta de juguetes solidaria para niños, que tienen diabetes o son pacientes oncológicos. La joven se recuperó de un cáncer de mama y desde ahí que trabaja para ayudar a personas que pasaron por lo mismo que ella.

La atacada por el perro no tiene un trabajo fijo. Esta semana tenía que cuidar a una niña, pero no pudo hacerlo por el reposo. “Gasté dinero en remedios y pierdo dinero porque no puedo trabajar”, dijo furiosa Daniela.

La treintañera lleva dos días sin poder moverse, apenas puede apoyar el pie. Según contó a este medio, después del hecho, se trasladó hasta el hospital Marcial Quiroga donde le aplicaron la antirrábica. No fue a la policía a hacer la denuncia, pero explicó que lo hará si es necesario una vez que pueda caminar.

El hecho sucedió en un cierre de año sensible con este tema por la muerte de Florencia Ledesma, la joven atacada por una jauría en Albardón. El hecho quedó en nada y la causa fue archivada porque la Justicia no encontró a los perros y no pudo determinar si tenían dueño. En la opinión pública se puso en duda la eficacia de la Ley Lara.