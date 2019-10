Identifican a dos cordobeses por presuntas amenazas terroristas en EEUU para el estreno de "Guasón"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos hermanos cordobeses universitarios fueron identificados como los presuntos autores de una amenaza terrorista detectada por el FBI y publicada en un blog de Estados Unidos, donde se anunciaba que habría un tiroteo en California durante el estreno de la película "Guasón", informaron hoy fuentes judiciales. El hecho llegó a conocimiento de la Justicia cordobesa ayer, luego de que el FBI se contactara con la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y desde allí tomara intervención la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Horacio Azzolín. “Nuestra investigación se basó en rastrear las conexiones. El FBI nos informó que se había generado una amenaza relativa al estreno de la película y que, por el rango numérico, la dirección IP provenía de Argentina”, explicó Azzolín a Télam. El fiscal afirmó que luego el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal “averiguó la asignación de esa dirección, realizó tareas de campo y localizó un lugar en Córdoba donde vivían personas que, eventualmente, podrían coincidir con el perfil de los agresores”. “Trabajamos mucho con alertas de ese tipo, las tomamos muy en serio, y lo que hicimos responde a nuestro protocolo de investigación”, agregó Azzolín, quien detalló que luego de ubicado el lugar se contactaron con sus pares de Córdoba para que continuaran con la pesquisa. Al respecto, el fiscal federal 2 de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, dijo que "fue muy insólito” cuando ayer recibieron la comunicación desde Buenos Aires y que la situación los “sorprendió mucho". Según explicó el funcionario judicial a Cadena 3, "se había publicado en un blog de Estados Unidos, en idioma inglés, una advertencia o amenaza acerca de que el día del estreno de la película Guasón iba a haber un tiroteo en la ciudad de Los Ángeles". "Era casi ciencia ficción lo que estaba recibiendo, pero no podíamos de ninguna manera soslayar la situación", agregó, ya que si bien el estreno oficial de la película en Estados Unidos es hoy, hubo sesiones de preestreno desde ayer a las 16. Fue entonces que en el marco de la pesquisa se ordenaron diversas diligencias, entre ellas un allanamiento en un departamento situado en el Boulevard Illia, del barrio Nueva Córdoba, donde viven dos jóvenes hermanos de entre 18 y 22 años. "Son dos jóvenes estudiantes universitarios, hermanos y uno de ellos estudia algo vinculado a la confección de páginas web", detalló el fiscal en declaraciones a C5N. El fiscal informó que "no se ordenó su detención, pero se secuestraron una serie de elementos”, entre ellos celulares, computadoras, notebooks, pen drives, tablets y memorias extraíbles. Para Vidal Lascano "seguramente han sido ellos los autores de esta situación", aunque consideró que lo más probable es que "se trate de una irresponsabilidad" y no de un "acto terrorista". Si bien no fueron detenidos, los jóvenes quedaron sujetos a una investigación por presunta intimidación publica, dijo el funcionario judicial. "La Policía nos informó cuál era la situación al entrar al departamento, aparentemente no se trata de dos terroristas cordobeses, son chicos muy jóvenes de 18 y 22 años, son hermanos, no se trataría de una situación de estas características, lo que pasa es que esta irresponsabilidad puede tener esta clase de consecuencias, sobre todo en un país que está sensibilizado por estas situaciones", consideró el fiscal. Consultado sobre si los jóvenes quedarán detenidos, Guillermo Bruna, jefe de la Brigada Antiterrorista de Córdoba, explicó que una vez que se analice todo el material decomisado y se envíe a la fiscalía, se resolverá la situación de los sospechosos. Además, recordó que en 2012, durante el estreno de “The Dark Knight Rises”, de la saga Batman, se produjo un ataque a un cine que dejó 12 muertos y casi 60 heridos en el condado de Aurora, Colorado. “El detenido dijo que se sentía identificado con el Joker, con el Guasón, y que por eso llevó a cabo esos actos terroristas. Entonces cuando se estrenó ahora la película, elevaron los estándares de seguridad para evitar que se repita”, agregó.