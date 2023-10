Imperdible: hora, transmisión y cartelera del UFC Vegas 81

Este próximo sábado 14 de octubre, el UFC Vegas 81 entregará una emocionante noche de combates para los amantes de las Artes Marciales Mixtas. La cartelera principal destaca el enfrentamiento entre el nigeriano Sodiq Yusuff (13-2) y el brasileño Edson Barboza (23-11). El evento no tendrá títulos en juego, pero sí estrellas reconocidas mundialmente en las MMA y mucha energía garantizada.

Aunque en este combate no estará en juego un título, representa una gran oportunidad para ambos luchadores, ya que una victoria podría llevarlos a enfrentar desafíos aún mayores. Sodiq Yusuff, de 30 años, hace su primera aparición en 2023 después de lograr dos victorias en 2022. Derrotó a Alex Cáceres por decisión unánime en una pelea que duró tres asaltos y sometió a Don Shains en tan sólo 30 segundos.

Por su parte, Edson Barboza, a sus 37 años, se encuentra en la etapa final de su carrera y busca aprovechar al máximo sus últimas presentaciones. Aunque viene de vencer a Billy Quarantillo en abril con un impactante KO en el primer asalto, ha tenido algunos momentos difíciles. En 2021, sufrió una derrota ante Giga Chikadze y otro revés en 2022 frente a Bryce Mitchell. Sin embargo, el brasileño está decidido a mostrar su mejor versión en este combate ante Yusuff.

Cartelera del UFC Vegas 81

Estelares

Sodiq Yusuff vs. Edson Barboza, Peso Pluma.

Jennifer Maia vs. Viviane Araujo, Peso Mosca femenino.

Jonathan Martínez vs. Adrian Yañez, Peso Gallo.

Edgar Cháirez vs. Daniel Lacerda, Peso Pactado.

Christian Rodriguez vs. Cameron Saaiman, Peso Gallo.

Preliminares

Darren Elkins vs. TJ Brown, Peso Pluma.

Irina Alekseeva vs. Melissa Dixon, Peso Gallo.

Chris Gutierrez vs. Alatengheili, Peso Gallo.

Ashley Yoder vs. Emily Ducote, Peso Paja femenino.

Tainara Lisboa vs. Ravena Oliveira Morais, Peso Gallo.

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Horarios

Preliminares: 14:00 CDMX | 16:00 ET | 17:00 AR | 20:00 ESP.

Cartelera principal: 17:00 CDMX | 19:00 ET | 20:00 AR | 1:00 ESP (domingo).

Pelea estelar (horario aproximado): 19:30 CDMX | 21:30 ET | 22:30 AR | 3:30 ESP (domingo).