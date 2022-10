Impuestos, de imposición.

Si el significado de Impuestos, no se configura así en nuestra Conciencia, no nos provocaría algún sentimiento de enajenación, de extrañamiento, cuando los pagamos.

Aún, el no pagarlos, provoca un conflicto, desde el “estado” al propietario, desde el “estado” al usuario de lo público. El concepto que nos asocia, es: “Yo debo pagar por tal y cual uso, porque no soy su dueño, de eso que uso, yo no tengo propiedad. Y, por lo tanto, tengo un sacrificio en mi sentimiento de la “propiedad privada”, además de ser “ajeno” a eso que le doy uso.

Aun, el significado de “pagar”. Cada uno “pagamos”, principalmente, por lo que no es nuestro. Por lo tanto, pagamos por lo que adquirimos, pagamos por lo que alquilamos…….

Este es uno de los conceptos de ejercicio cotidiano, que nos exponen: qué es, cómo es y cuánto nos pertenece el modo de relacionarnos unos con otros, y, unos y otros con los que están encargados “de administrar lo público”. Que tienen negado, ignorado, sin consideración, eso de: “Administradores de lo público” y se autodenominan, para ser denominados por ser considerados: “gobernantes”.

Esto, también, nos expone el modo de conformación de nuestra Sociabilidad.

Exposición, sin algún intento de simulación. No es necesario ni el ocultamiento ni el carácter subrepticio, ya que, cada uno, tenemos negado o ignorado el concepto de “Sociabilidad”. El concepto de conformación de la Sociedad.

Si la Sociabilidad, tuviese el carácter de una Intersubjetividad, fuerte, inteligente, producida por Sujetos Sociales “conformados”, o sea: Individuos con una Subjetividad no vulnerada. Y por lo tanto poseedores de Propiedad Social- esa propiedad que no se privatiza- Y los designados cada cuatro años serían: Administradores de lo Público.

O sea: en otro modo de Sociabilizarnos.

Eso, que ahora, denominamos “Impuesto”, sería: “Contribución decidida para el cuidado y disfrute de lo nuestro, como la Salud y la Educación Pública, primero. Para la “Tranquilidad”, principalmente en el territorio público.

Sería: “mi parte necesaria, para mantener en uso lo que necesito y tengo en lo público, y por lo tanto lo considero en mis gastos primarios…….”

(Claro: considero que cada uno de los habitantes y usuarios puede sostener sus necesidades primarias. Hablo de una nueva Sociabilidad, porque hablo de otro Sistema de Convivencia)

Tranquilidad: conformada por objetos esenciales de la Vida, como: Salud, Relación: con el Otro y con el otro, Trabajo -no en el concepto capitalista- o al menos teniendo esto en disputa. Tiene como sinónimo: Felicidad.

Tranquilidad es el concepto.

Tranquilidad es la esencia de eso que denominamos con el término Felicidad.

Felicidad: un sinónimo; que se relativiza, se frivoliza, se desgasta y confunde, se utiliza. Es objeto de intercambio del mercado. Es un vocablo debilitado en los discursos del poder político.

En una Sociedad con una Intersubjetividad fuerte, inteligente, construida desde Subjetividades no-vulneradas, no sería posible construirle sentido al término “Solidaridad”, tampoco al término “Caridad”, “se solidario” sería un pleonasmo porque eso que denominamos Solidaridad conformaría el concepto de Sociedad, definiría a eso que denominamos Sociedad.

Solidaridad sería un objeto, sería un componente del concepto que nos representaría esa Sociedad. Solidaridad conformaría el carácter que tendría la relación de uno con otro, o sea de uno con Otro.

Solidaridad debería ser un término que define a la Sociedad. Y, Caridad un término sin sentido en el territorio público, ya que pertenece al dominio del Dogma.

Entonces: No “Impuestos” ya que no “imposición”.