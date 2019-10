Impugnado le ganó por un cuerpo y medio a Pari Passu en el Hándicap Yatasto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Impugnado, con la monta del jockey Juan Cruz Villagra, ganó hoy por un cuerpo y medio sobre Parí Passu el Hándicap Yatasto, una prueba de 2.000 metros que fue corrida en el noveno turno de la reunión en el Hipódromo Argentino de Palermo.



El ganador, un hijo de Equal Stripes, pagó un dividendo de 1,35 por boleto -súper favorito- y empleó un tiempo de 2m.01s.15/100 para las 20 cuadras de arena normal.



Salió a la punta Parí Passu, quien no especuló en ningún momento del desarrollo. Marcando los ritmos de la carrera, Parí Passu intentó ganar de punta a punta. No pudo. El favorito Impugnado, con la monta de Juan Cruz Villagra, lo superó en los 150 metros finales.



Parí Passu, con la monta de William Pereyra, dio la vuelta primero, entró a la recta con fuerza y por los palos y enfiló hacia el disco. Su esfuerzo es digno de ser destacado. Por atrás apareció Impugnado para comenzar una atropellada que lo llevó al disco.



Faltando 200 metros Impugnado se le puso casi a la par y luego terminó ganando por un cuerpo y medio sin discusión. Parí Passu no pudo sostenerse en la punta y alcanzó un buen segundo puesto. Tercero, a tres cuerpos, entró Iker. El hipódromo de Palermo no brindó los parciales de la prueba.



Impugnado alcanzó hoy su quinto puesto sobre un total de 21 carreras. Ganó una carrera difícil porque Parí Passu le dio más batalla de la pensada. El pupilo de la cuidadora Roxana San Millán está bien afilado en la distancia de los 2.000 metros.