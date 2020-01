Impulsan al asociativismo como un motor de la reactivación económica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"El asociativismo y la economía social sufrieron el ninguneo y la discriminación ideológica durante la gestión de Mauricio Macri, mientras el actual Gobierno identifica a las cooperativas y mutuales como el tercer motor de la reactivación, junto al sector privado y al Estado", afirmó el titular del Inaes, Mario Cafiero.



El titular del organismo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, anticipó en declaraciones a Télam que impulsará la creación de mutuales sindicales "para mejorar el ingreso de los trabajadores", y dará aliento a "la economía del cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad y niños, a través de formas asociativas".



Del mismo modo, añadió Cafiero, se analizó con la Secretaría de Energía la necesidad de "cooperativizar el servicio de garrafas de gas a precios razonables"; y con el Ministerio de Vivienda la participación de formas asociativas para reducir costos.



Con Ambiente y Desarrollo Sustentable, en tanto, se promueve la participación del sector en el reciclado de residuos urbanos, mientras ya hubo contactos con Obras Públicas para incluir a las cooperativas en distintos proyectos, dijo el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria.



Cafiero recordó que la mitad del presupuesto del Inaes lo ponen las cooperativas y mutuales, y la otra mitad el Estado, "pero ese aporte se redujo en todos los años durante el anterior Gobierno, hasta punto tal que en el Presupuesto 2020 enviado al Congreso no se le asignó una partida, nada, ni un peso".



"El Gobierno de Macri tenía una convicción liberal, creía en la economía de mercado a secas, en el individualismo, en la meritocracia; mientras el sector de la economía social, que hunde sus raíces en la historia nacional, está basado en principios de solidaridad, cooperación, colaboración, ayuda mutua", sostuvo el funcionario.



Cafiero (hijo del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero y tío del actual Jefe de Gabinete, Santiago) destacó la importancia económica y social del asociativismo.



Por ejemplo, mencionó, en Seguros representa el 40%; en exportación de granos el 20%; hay casi 4.000 mutuales con 12 millones de asociados, la más grande de ellas la de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que presta asistencia económica y otros beneficios a sus 120 mil integrantes.



El país cuenta además con casi 10.000 cooperativas (de servicios públicos, telefonía, electricidad, agua, etc.) con casi 17 millones de socios; mientras en más de 2.700 municipios hay al menos una cooperativa o una mutual.



El titular del Inaes adelantó que el sector dará soporte al desarrollo de los micro créditos y reveló que "también vamos a darle mucha importancia a la capacitación de la dirigencia de los clubes: son más de 20.000 en todo el país y en ningún lugar del Estado se los capacita, pese a que son actores sociales relevantes, además de grandes empleadores".



Cafiero resaltó: "tratamos de ampliar la mirada porque ese sector tiene relevancia desde el punto de vista de los valores y de su incidencia en la economía y el desarrollo local".



"Las cooperativas distribuyen los excedentes entre sus asociados, son empresas sociales y fundamentalmente no fugan capitales al exterior, ya que todo lo tienen que reinvertir y así se evita que esa riqueza se vaya del país", detalló el funcionario.



Cafiero destacó por último el rol del Consejo Federal del Inaes, con la participación de las provincias, y la decisión de crear mesas del asociativismo a nivel municipal, para que las entidades se reconozcan, se vinculen y generen un espacio para resolver los problemas sociales más urgentes en colaboración con el Estado.