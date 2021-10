Incertidumbre y preocupación en el comercio, un sector que no puede recuperarse de la caída del empleo

Desde que comenzó la pandemia el comercio de San Juan perdió 1.200 empleos que no pudo recuperar. Así lo aseguró Darío Minozzi, presidente del Centro Comercial de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE. El panorama es desalentador para el sector, al que el informe de Panorama Productivo lo ubicó como uno de los que registró una nula o leve recuperación del empleo.

Minozzi indicó que en San Juan no hubo crecimiento, al contrario, solamente pérdidas: “En el comercio local se perdieron 1.200 puestos de trabajo que aún no se recuperan, siendo el comercio el motor económico con más empleos”. A esto, agregó que “cerraron muchas empresas y Pymes, sumado a que AFIP incrementó 18 impuestos más, en lugar de ayudar al sector”.

La situación en la provincia está en consonancia con la del resto de país. El informe de Panorama Productivo, publicado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XII) –dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo-, señaló que el sector tiene una “mejora muy débil”, debido a que solo 8.000 puestos se recuperaron entre agosto de 2020 y junio de 2021.

El comercio minorista es el que más pérdidas registra. Para el CEP XII se debe a “aquellas ramas muy dependientes de la circulación callejera y las reuniones sociales”. En su informe ejemplificó el segmento de indumentaria y calzado, que bajó un 18% en pandemia, con 14.7000 trabajos menos. Sin embargo, Minozzi considera que se debe al contexto económico del país, principalmente a la falta de planificación.

“Esta crisis es por la situación que se plantea a nivel nacional, la retracción en la economía se refleja en el consumo, es un proceso directo. Con la falta de poder adquisitivo y de capacidad de ahorro la gente no puede comprar”, señaló el empresario. Asimismo, sostuvo que entre la venta y el consumo hay una brecha “inviable”, que es perjudicada por la falta de créditos pro parte de los bancos.

El Día de la Madre, que es la segunda fecha con más ventas en el comercio después de las ventas de fin de año, hubo una caída del 14% en comparación con el 2020, según el Centro Comercial de San Juan. Eso es un fiel ejemplo de lo que pasa en la provincia, que va en picada en un panorama “fracasado, agónico y de incertidumbre”, en palabras del presidente de la entidad.

En este marco, apuntó: “Si no hay una planificación, un acuerdo en las cargas tributarias, en el sistema financiero, esta salida de la pandemia va a ser muy lenta y muy agónica. No se va a recuperar. Es imposible desarrollar la actividad. No hay estabilidad”. A su vez, sostuvo que es imposible pronosticar un buen futuro, debido al “escenario tan negativo en el que estamos”.