¡Increíble! Ángel Di María predijo lo que iba a ocurrir contra Francia en la final

Pocas horas atrás, las redes sociales explotaron por la predicción de Ángel Di María en el Mundial de Qatar 2022. En una conversación de WhatsApp que tuvo el delantero con su esposa, Jorgelina Cardoso, vio lo que iba a pasar horas más tarde. Por esto, el "Fideo" fue casi tendencia en las redes sociales. Sin lugar a dudas, una charla pocas veces vista en la historia.

"Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. porque está escrito como en el Maracaná y Wembley", fue lo que le envió Di María a su esposa en el comienzo del chat de Whatsapp. Eso fue el sábado, un día antes del partido decisivo. Claro, todo se dio antes del terrible encuentro con Francia de este domingo 18 de diciembre, el que se llevó a cabo en el Estadio Lousail.

Al respecto, su mujer le contestó: "Me afloja el cuerpo ese mensaje...no sé qué carajo decirte". Continuando en la misma línea, Fideo fue contundente y no dudó en darle tranquilidad a su familia para lo que venía: "No tenés que decir nada. Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno".

Sin ser menos, el volante ofensivo de la Juventus hizo más fuerza en lo que le había dicho antes: "Sabés que lindo, amor. Mañana somos campeones del mundo. Está escrito. Lo sé, lo siento. Es nuestra, amor". El pronóstico de Ángel se cumplió y Jorgelina Cardoso tomó la decisión de compartir con sus seguidores la conversación. "Elegimos creer y se dio", resolvió la esposa del ídolo argentino.

Ángel Di María dejó en silencio a muchos

Meses atrás, la propia esposa de Ángel Di María había dicho: "Tengo anotados en un bloc a todos los periodistas que hablaron mal de Ángel. Entonces, cuando piden una nota, veo y digo ‘este no, chau’. Es muy gracioso, pero es verdad. Hice una lista porque no tengo buena memoria y lo hice porque al momento de hacer notas quería que no se olviden los periodistas porque fueron muy duros".