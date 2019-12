Independiente recibe a Newell's en un partido pendiente de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Independiente recibirá mañana a Newell's Old Boys en un partido pendiente de la segunda fecha de la Superliga, que fue pospuesto en su momento porque los de Avellaneda tenían un compromiso por la Copa Sudamericana.



El encuentro se jugará este viernes a partir de las 17.10 en el estadio Libertadores de América, de Independiente, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por la señal de cable Fox Sports.



Independiente, que tiene dos partidos pendientes, el de mañana ante los rosarinos y otro con River programado para el 19 de enero de 2020, suma 21 puntos, nueve por debajo del puntero Argentinos Juniors, y vivió un clima turbulento en la semana, ante la amenaza de no entrenarse por falta de pago por parte del plantel.



Sin embargo, la medida se dejó sin efecto y con ese panorama, el "Rojo" dirigido por Fernando Berón, llega a este encuentro con la compromiso de terminar el año en zona de Copa Sudamericana 2021. De momento está a tres puntos de ingresar al torneo continental aunque el diferencial de goles le da negativo.



Para eso, Independiente necesita mejorar su imagen futbolística, luego de la derrota en su estadio ante Banfield (1-0) en la última jornada.



En referencia al técnico, ante la falta de confirmación respecto de si Berón continuará en 2020, los dirigentes comenzaron las tratativas con Hernán Crespo.



En cuanto al equipo para enfrentar a los rosarinos, el DT Berón (en el que podría ser su último partido al frente del plantel profesional) presentaría dos modificaciones en el once titular que perdió ante el Taladro de Julio César Falcioni, con el ingreso de Juan Sánchez Miño en reemplazo del lateral uruguayo Gastón Silva (arrastra una sobrecarga muscular en el gemelo derecho) y el mediocampista santafesino Nicolás Domingo por Lucas Romero.



Por su parte, Newell's, que reúne 22 puntos, se tuvo que conformar con la igualdad 2-2 en Tucumán frente a Atlético durante su último encuentro, contará mañana con el acompañamiento de sus simpatizantes en Avellaneda.



Para el "Leproso" es imperioso sumar en el último cotejo del año para distanciarse en la zona de promedios de Aldosivi de Mar del Plata, Patronato de Paraná y Gimnasia La Plata, que hoy estarían perdiendo la categoría.



En cuanto al equipo, el DT Frank Darío Kudelka realizaría dos modificaciones respecto al conjunto que enfrentó a los tucumanos, el catamarqueño Anibal Moreno ingresará como titular en lugar del suspendido Denis Rodríguez -acumuló cinco amonestaciones- y el santafesino Santiago Gentiletti en lugar de Cristian Lema, quien también llegó al límite de amonestaciones.



En el historial, se enfrentaron en 144 ocasiones. Independiente ganó 59 partidos, Newell's 44 y empataron en 41 oportunidades.







- Probables Formaciones -



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Juan Sánchez Miño; Pablo Pérez, Nicolás Domingo, Martín Benítez y Domingo Blanco, Cecilio Domínguez y Silvio Romero. DT: Fernando Berón.



Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Santiago Gentiletti, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández, Mauro Formica; Luís Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.



Árbitro: Mauro Vigliano.



Cancha: Independiente.



Hora de inicio: 17.10.



Televisa: Fox Sports Premium.