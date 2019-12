Independiente recibe a Newell's en un partido pendiente de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Independiente recibirá hoy a Newell's Old Boys en un partido pendiente de la segunda fecha de la Superliga, que fue pospuesto en su momento porque los de Avellaneda tenían un compromiso por la Copa Sudamericana.



El encuentro se jugará a partir de las 17.10 en el estadio Libertadores de América, de Independiente, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por la señal de cable Fox Sports.



Independiente, que tiene dos partidos pendientes, el de esta tarde ante los rosarinos y otro con River programado para el 19 de enero de 2020, suma 21 puntos, nueve por debajo del puntero Argentinos Juniors, y atravesó una semana turbulenta debido a la amenaza de no entrenarse por parte del plantel, debido a salarios atrasados, algo que finalmente no se concretó.



Por su parte, Newell's, que reúne 22 puntos, igualó la fecha pasada con Atlético Tucumán (2-2) y será acompañado por sus hinchas en Avellaneda.



En el historial, se enfrentaron en 144 ocasiones: Independiente ganó 59 partidos, Newell's 44 y empataron en 41 oportunidades.







- Probables Formaciones -







Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Juan Sánchez Miño; Pablo Pérez, Nicolás Domingo, Martín Benítez y Domingo Blanco, Cecilio Domínguez y Silvio Romero. DT: Fernando Berón.



Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Santiago Gentiletti, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Luís Leal y Lucas Albertengo. DT: Frank Kudelka.



Árbitro: Mauro Vigliano.



Cancha: Independiente.



Hora de inicio: 17.10.



Televisa: Fox Sports Premium.