Independiente y Lanús definen en Rosario el otro semifinalista de la Copa Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Independiente y Lanús definirán mañana en Rosario el otro equipo semifinalista de la Copa Argentina que deberá enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero.



El partido se jugará en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio de Newell's Old Boys en Rosario, desde las 17.10, será controlado por el internacional Néstor Pitana y televisado por la señal de cable TyC Sports.



Los de Avellaneda atraviesan un presente complicado y su entrenador Sebastián Beccacece está cuestionado. Fue eliminado de la Copa Sudamericana, que era su objetivo principal, y su campaña en la Superliga es muy floja.



El mediocampista Lucas Romero se entrenó de manera diferenciada por la lesión muscular que arrastra desde el sábado y está en duda para ocupar un lugar en el banco de relevos.



El ex Vélez Sarsfield y Cruzeiro de Brasil sufrió el sábado un edema en el aductor de la pierna izquierda y su lugar como titular será ocupado por Nicolás Domingo.



El cuestionado DT también debe resolver el lateral izquierdo, donde compiten Gastón Silva y Juan Sánchez Miño, y el posible retorno de Gastón Togni en lugar de Sebastián Palacios, quien fue titular en la derrota del sábado ante Argentinos Juniors (1-0) por la décima fecha de la Superliga.



Togni no juega desde mediados de febrero cuando con Defensa y Justicia, club en el que jugó a préstamo, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



Para llegar a esta instancia Independiente dejó en el camino a Midland, Patronato de Paraná y Defensa y Justicia.



Por el lado de Lanús, que para llegar a cuartos de final de la Copa Argentina eliminó a Huracán Las Heras, Independiente de Mendoza y Argentinos Juniors, el entrenador Luis Zubeldia repetiria el mismo equipo que ganó ante Talleres de Córdoba.



El DT descartó al delantero y capitán Lautaro Acosta, que ya tiene el alta médica de la lesión en el aductor derecho que sufrió en el partido con Rosario Central por la novena fecha de la Superliga.



"Perderlo no es bueno pero el equipo siempre se las rebuscó para suplir ausencias. Todos sabemos lo que significa el 'Laucha'. Hay que demostrar que lo podemos reemplazar", manifestó Zubeldía.



Así, el "granate" repetirá la formación que el sábado pasado derrotó a Talleres por 4-2 en Córdoba con el juvenil Alexandro Bernabei, autor de un gol, en reemplazo de Acosta.



El ganador de la instancia de mañana será rival de Central Córdoba de Santiago del Estero, que eliminó a Estudiantes de La Plata.







= Probables alineaciones =



Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Placido, Ezequiel Muñoz, Lucas Valenti y Nicolás Pasquini; Carlos Auzqui, Lucas Vera, Facundo Quignon, Marcelino Moreno, Alexandro Bernabei; Jose Sand. DT: Luis Zubeldia



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Sánchez Miño o Gastón Silva; Pablo Pérez, Nicolás Domingo y Andrés Roa; Domingo Blanco, Silvio Romero y Sebastián Palacios o Gastón Togni. DT: Sebastián Beccacece.



Arbitro. Néstor Pitana.



Cancha. Coloso Marcelo Bielsa (Newell's Old Boys).



Hora: 17.10.



TV: TyC Sports.