Indignados, taxista cortaron la Circunvalación tras una ola de robos

Están cansados y este jueves lo mostraron. Taxistas sanjuaninos cortaron un acceso de la Avenida de Circunvalación tras una ola de robos que padecieron. El corte fue sobre calle Mendoza y Tucumán. Esto ocurrió luego de los ilícitos que sufrieron durante el último Censo nacional. Reclaman seguridad, ya que aseguran que estos hechos les suceden a diario.

Walter Ferreri, secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis, contó a DIARIO HUARPE que, durante la jornada del 18 de mayo, hubo cuatro asaltos. Tres de estos sucedieron en el barrio General Acha y otro sobre calle Tucumán y Rodríguez.

Ferreri indicó cómo es el modus operandi de los ladrones. Explicó que los delincuentes utilizan las aplicaciones para llamar a los taxistas, haciéndose pasar por clientes. Cuando el trabajador va con el móvil, los encierran y asaltan para quedarse con sus pertenencias.

Puente de Circunvalación cortado por los taxistas. Foto: gentileza.

El sindicalista agregó que cada semana sufren entre tres a cuatro asaltos. Sostuvo que las zonas más complicadas son el norte capitalino y el sur de Chimbas. “La Policía los mete preso y la Justicia los suelta porque son menores”, expresó indignado. Ferreri responsabilizó a los jueces por la situación que padecen los conductores.

Cada vez que los asaltan pierden elementos importantes para el desarrollo de su trabajo como, por ejemplo, tarifadores. “Esas cosas las ofrecen por redes sociales”, aseguró Ferreri.

Reconocen que esta situación no es nueva para ellos, sino que se transformó en una constante durante los últimos años. “Ya no dimos por vencido reclamando por seguridad. No nos queda otra que defendernos nosotros. Si bien hemos tenido respuestas desde la Secretaria de Seguridad los hechos siguen sucediendo”, concluyó el chófer.

A finales de marzo, un remisero, de 32 años, sufrió un ataque por parte de dos ladrones mientras los llevaba en un viaje a la Difunta Correa. Mientras conducía por Avenida Benavidez, padeció el ataque de ambos asaltantes que lo agredieron salvajemente. En ese acto, le llevaron $10.000.