Industriales abogaron por lograr un acuerdo de largo plazo y expresaron preocupación por Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Unión Industrial Argentina (UIA) abogó hoy por trabajar en un acuerdo profundo de largo plazo al tiempo que mostró su preocupación por la situación de la región y en especial con Brasil porque, según el presidente de la entidad Miguel Acevedo, "además de ser nuestro principal socio comercial, es también el corazón del Mercosur, un proyecto que necesita profundizar su integración productiva más que disgregarse en tensiones comerciales".



"Estamos finalizando un año difícil, luego de otro que también fue muy complejo. Y nuestro país se encuentra en un momento bisagra", comenzó al cierre de la 25 Conferencia Industrial el presidente de la UIA.



Acevedo detalló que en los últimos ocho años el sector cayó 25% en términos per cápita y dijo que "casi el 17% fue sólo en los últimos 4 años, donde perdimos 150.000 empleos formales".



Acevedo aseguró que de acuerdo a las charlas mantenidas en los los últimos meses con los actores políticos y económicos "hoy en Argentina existe una convicción sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo profundo, estructural y de largo plazo" pero advirtió que "lo que no logramos consensuar aún es el contenido específico de ese acuerdo".



Además, subrayó que "después de ocho años de estancamiento estructural y de dos años de caída profunda" el proceso de acuerdo se debe alcanzar con "urgencia".



Acevedo recalcó la preocupación de los industriales con "lo que ocurre en la región, y en especial en la relación con Brasil".



"Nuestro vecino, además de ser nuestro principal socio comercial, es también el corazón del Mercosur, un proyecto que necesita profundizar su integración productiva más que disgregarse en tensiones comerciales", dijo el jefe de la UIA quien aseguró que "los industriales de ambos países estamos comprometidos con una integración regional que nos beneficia mutuamente".



"Resignar tantos años de trabajo conjunto sería un error estratégico", aseguró.



Acevedo recordó que la entidad elaboró este año el Plan Productivo 20/23; un trabajo que fue realizado este año desde los equipos técnicos de la UIA.



"Son 150 medidas concretas en 11 áreas, pero sobre todo son un conjunto sistemático de acciones para agregar valor. Y, la capacidad de hacerlo depende de una decisión conjunta que debemos tomar – y que estamos obligados a hacerlo", concluyó.



A continuación el presidente Mauricio Macri, cerró la conferencia industrial y pidió al próximo Gobierno "seguir trabajando para lograr el equilibrio fiscal" y "avanzar de una vez por todas en un sistema macroeconómico sostenible", para cubrir las necesidades de los "ciudadanos, emprendedores, pymes y empresas grandes".



A su vez agradeció el acompañamiento del sector industrial en sus cuatro años de gestión, y sostuvo esta tarde que durante su gestión se alcanzaron "conquistas que son un antes y un después para todos", aunque admitió que su administración tuvo "dificultades que aún quedan por resolver en una nueva etapa".



Por la mañana, también participó del encuentro el presidente electo Alberto Fernández quien aseguró que la deuda que mantiene el país con organismos y acreedores internacionales se va a "pagar el día que hayamos crecido".



Aseveró que no se va a saldar a costa de "los que menos tienen y dan empleo" y les propuso a los empresarios "decidir entre todos" para resolver los problemas del país.



Reafirmó su compromiso de "crear un consejo económico y social para pasar de la política que impone medidas a la política que busca consensos para pensar un futuro".



Al dirigirse a los industriales, les señaló que "todos tienen que hacer un aporte y un compromiso, algo van a tener que dar y algo tendrán que resignar".