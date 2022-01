Industriales acortan la brecha de no vacunados y esperan reducir el ausentismo con la vuelta de aislados

Los contagios de coronavirus no se detienen. En medio de la tercera ola que azota al país, San Juan no es la excepción y esto genera preocupación en diferentes sectores. Los industriales están en alerta debido a que en el último tiempo notan un ausentismo que prácticamente ronda el 25% total del padrón de empleados, aunque el dato alentador es que acortaron la brecha de los no vacunados y solamente resta un 4% en acceder a alguna de las dosis del esquema inicial.

Esto fue confirmado a DIARIO HUARPE por el titular de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacio. Explicó que no hay una medida particular tendiente a que el personal se vacune debido a que la misma no es obligatoria, pero ellos tratan de persuadirlos para que lo hagan por el bien de sus compañeros y familiares y también para mantener activa la fuente de trabajo.

En ese orden de ideas, Palacio precisó que no hubo empresas cerradas en estas últimas semanas luego de que en la provincia se registrara una suba exponencial y sostenida de casos. Aunque muchas de ellas estuvieron al borde de hacerlo. Hubo empresarios que cambiaron la modalidad de trabajo dentro de las fábricas para evitar que el personal se enfermara por completo.

En algunas industrias sanjuaninas, sobre todo las de proceso continuo, primó la rotación horaria de los empleados y hasta extremaron los cuidados dentro de las instalaciones. En otras, recurrieron al home office en caso de que las tareas pudieran contemplarse bajo esta modalidad que fue furor durante las etapas más estrictas de confinamiento anunciadas por el Gobierno nacional sobre todo en el año 2020.

Las autoridades nacionales publicaron esta semana en el Boletín Oficial la reincorporación de aquellos contactos estrechos que no tengan síntoma y esquema de vacunación completo. Justamente, esa es la esperanza que tienen los industriales sanjuaninos para ir reincorporando al personal paulatinamente.

Palacio relató que comenzaron el año con un ausentismo que promediaba entre el 7% al 8%, pero que rápidamente subió y alcanzó el 25%. Si bien algunos eran positivos de Covid-19, un gran grupo responde a la categoría de contacto estrecho lo que hace que estén aislados a la espera del hisopado o del tiempo estimado para hacer la cuarentena. Sin embargo, como este punto cambió recientemente apuestan que por lo menos la mitad del ausentismo se irá supliendo con la incorporación de estos trabajadores.

Positivos y contactos estrechos, cuándo deben volver a trabajar

Los confirmados sin vacunación deben volver a los diez días de presentar síntomas o desde la fecha del diagnóstico. Los que tienen el esquema completo, a los siete días desde comenzar con la sintomatología. Aunque los tres días posteriores cumplirán con los protocolos sanitarios como distanciamiento y uso de barbijo.

Para los contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto tendrán que presentarse a los diez días desde el último contacto con el caso positivo. Aquellos que tengan el esquema completo de vacunación o que hayan tenido Covid-19 en los últimos 90 días pueden volver a sus actividades siguiendo las recomendaciones sanitarias. Esto también se aplica para los que recibieron el refuerzo con más de 14 días desde esa fecha.