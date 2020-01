Inhuman los restos del joven de 19 años asesinado a golpes frente a un boliche de Villa Gesell

Decenas de familiares y amigos de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado a golpes el sábado último frente a un boliche de la localidad bonaerense de Villa Gesell, participaron este mediodía de la inumación de sus restos en el cementerio de la Chacarita.



En medio de un clima de profundo dolor, los padres de Báez Sosa estuvieron acompañados desde la mañana por la novia de Fernando y decenas de familiares y amigos que concurrieron a la sala de la Avenida La Plata al 900, en el barrio de Caballito, donde se desarrollaba desde ayer el velatorio.



Graciela, la madre de la víctima, pidió esta mañana que "se haga justicia" por su hijo, porque "él no se merecía esto, ni ninguna persona".



En tanto, una prima del joven, Nancy, explicó que la situación "es bastante dura" porque "él era un chico demasiado bueno y tranquilo para que pase lo que pasó", y que "la forma en que se dio es demasiado brutal y triste".



Además, dijo no poder "entender que se haya dado de esa forma", ya que "no había un motivo real para le peguen de esa manera".



"Si hubo una pelea o un roce, no justifica que se pongan entre diez u once personas con un chico solo", agregó.



"Ya no lo vamos a tener nunca más y es demasiado triste por sus padres, que se quedan solos, pedimos justicia y que todos los padres reconsideremos cómo estamos criando a nuestros hijos, nadie es más que nadie para hacer semejante acto de violencia, por creerse superior, por tener un poquito más", concluyó Nancy.



Cerca de las 9 de la mañana, el cortejo fúnebre partió de la sala velatoria hacia el Colegio Marianista, ubicado en la Avenida Rivadavia y Víctor Martínez, en Caballito, donde Fernando cursó sus estudios secundarios.



Allí, se realizó una misa en la que estuvieron presente decenas de amigos, compañeros de colegio de la víctima, docentes y autoridades del colegio.



Luego, pasadas las 10.30 el cortejo siguió camino hacia el cementerio de Chacarita acompañado por un micro escolar en que se hallaban los amigos del joven.