Un robo en Chimbas causó la detención de un ladrón que aprovechaba las salidas transitorias del Servicio Penitenciario para seguir cometiendo delitos. Se trata de un hombre de 30 años, de quien no revelaron el nombre, que arrasó con una vivienda cuando no había nadie, pero no se dio cuenta de que lo estaban filmando.

Todo empezó con la denuncia de una familia en la Comisaría 17°. Hasta allí llegaron para informar que cuando no había nadie, alguien ingresó a la vivienda que tienen en el Loteo Salta I y se llevó un televisor 32", una notebook y todos los objetos de valor que encontraron en el camino.

Los policías dieron hasta con la ropa que usó el ladrón ese día.

Los dueños, además de contar lo sucedido, le dieron a los policías las grabaciones de las cámaras de seguridad, que fueron clave. En las imágenes se podían ver a los ladrones y también el auto en el que se movían, aunque no la patente de este último.

Pero a pesar de esto, los datos fueron suficientes y personal de la Brigada de Investigaciones Norte dio poco después con dos domicilios, donde hallaron los objetos robados. Los allanamientos fueron en el Barrio Esteban Echeverría y en el Barrio Costa Canal del Capital.

En el primer domicilio los policías se toparon con un arsenal ilegal. En la vivienda había un revolver calibre 32, un pistolón marca Rexio calibre 14 al que le habían borrado los números y un revólver calibre 22 corto. También tenían municiones de distintos calibres para el uso de las armas y el auto que usaron en el robo, un Volkswagen Fox que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

La filmación de las cámaras de seguridad fue clave.

En la otra vivienda los uniformados encontraron zapatillas, todos los objetos que se llevaron de la casa chimbera y dieron con el único detenido, un hombre de 30 años que habían beneficiado con salidas transitorias. El sujeto quedó a disposición de la Justicia no solo por el robo, también por la tenencia de armas.

Mientras tanto, la Policía busca al otro delincuente, que también quedó identificado en las imágenes de la cámara de seguridad.