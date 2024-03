¡Insólito! Peleador de UFC mordió a su rival y este decidió tatuarse la marca

Andre Lima tuvo un debut en UFC para los libros de historia el sábado por la noche, cuando se enfrentó a Igor Severino en las primeras preliminares de UFC Vegas 89. Sin embargo, no sabía que luego se convertiría en uno de los eventos más extraños en la historia de la compañía. Después de un primer asalto competitivo, su rival inexplicablemente lo mordió durante un clinch en el brazo izquierdo, dejando marcas claramente identificables. Tras la descalificación, el peleador lesionado se tatuó los dientes del contrario.

"Estábamos intercambiando muy bien en ese momento, luego intentó derribarme. Me caí, pero me levanté, y al levantarme grité porque sentí un dolor, un dolor muy agudo. Realmente pensé que la valla se me había metido encima. Eso es lo que pensé que pasó. Empecé a gritar: 'Ay, ay, ay' y empezaron a mirarme. Yo estaba como, no sé qué está pasando aquí", comenzó diciendo Lima.

Publicidad

Luego, tras el viral hecho en el UFC Vegas 89, sostuvo: "Realmente pensé que era la valla, porque no había absolutamente ninguna manera de que me hubiera mordido, especialmente por la forma en que iba la pelea. Fue de ida y vuelta, fue bueno para él, fue bueno para mí, tenía mucho potencial para ser la “Pelea de la Noche”. Entonces fue cuando comencé a gritar. Sentí el dolor y luego me di cuenta de que me había mordido".

UFC y un hecho sin igual

"En realidad quería decirle: 'Hermano, ¿por qué me mordiste? ¿Por qué hiciste esto?'. Tenía muchas ganas de acercarme a él y preguntarle por qué hizo eso, pero no nos dieron la oportunidad. Realmente nos separaron. Cuando vi que me atrapó, hicieron la separación y yo dije: '¿Por qué hiciste eso? Quería un bono. Quería que esta fuera la 'Pelea de la Noche'. Tuvimos la posibilidad de hacer eso." Pero luego me di cuenta de que era un mordisco", aseveró.

Para cerrar, Andre Lima dijo: "No creo que deba ser cortado o despedido de UFC, porque este es un atleta joven, un buen atleta, alguien que está invicto. Es posible que las emociones hayan sacado lo mejor de él, la adrenalina puede que lo haya vencido. Es un mundo completamente nuevo dentro del octágono. Es una cosa diferente, y creo que él es un atleta que debería permanecer en UFC. Estoy seguro que con el gran atleta que es, representará a Brasil tan bien como yo. Creo que se trata simplemente de hablar un poco con él y nada más".