Instituto de Córdoba no pudo ante un Flamengo en el que brilló el basquetbolista argentino Balbi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Instituto de Córdoba no tuvo el debut esperado y cayó como local ante Flamengo de Brasil, por 83 a 75, en partido correspondiente a la fecha inicial de la nueva Básquetbol Champions League América (BCLA), en donde brilló el base argentino Franco Balbi.



En el gimnasio Angel Sandrín, el armador juninense, ex Ferro y Argentino de Junín, culminó con un balance de 21 puntos (3-4 en dobles, 5-12 en triples), 3 rebotes y 3 asistencias en 28 minutos.



El alero Marquinhos y el ala pivote Rafael Mineiro acumularon 17 tantos cada uno para convertirse también en artífices del triunfo 'carioca', que al finalizar la primera mitad, ya se imponía por 37-35



En el conjunto cordobés, el más productivo resultó el extranjero Dwayne Davis, con 24 puntos, a pesar de un magro 5-19 en tiros de tres.



“Ofensivamente se hizo todo muy forzado. Hubo muchos intentos individuales”, se quejó el DT de la 'Gloria', Sebastián Ginóbili, para intentar justificar la derrota.



En otro encuentro disputado hoy, por la zona B, Sesi Franca de Brasil derrotó como local a Aguada de Uruguay, por 95-94.



En el quinteto paulista el escolta estadounidense David Jackson anotó 20 tantos, capturó 5 rebotes y repartió 5 asistencias. A su vez, el escolta rionegrino Leonel Schattmann (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) exhibió un discreto aporte de 2 puntos y una asistencia en 14m.



Mientras que en el elenco montevideano, el mejor fue el interno norteamericano Lee Roberts (ex San Martín de Corrientes), responsable de 30 puntos y 9 rebotes. El alero Leandro García Morales (ex Instituto de Córdoba) acumuló 20 unidades y 7 asistencias.