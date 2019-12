Intendente chileno lamenta atropello de carro policial a manifestante y promete investigación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de la Región Metropolitana de la capital chilena, Felipe Guevara, lamentó el atropello de un carro policial a un manifestante en medio de una protesta ciudadana ocurrida anoche, y prometió "investigar y abordar los protocolos pertinentes para casos como este lamentable episodio".



El jefe comunal se refirió así en la red social Twitter al atropello de las fuerzas policiales contra un manifestante que a causa del impacto sufrió fracturas en las dos caderas, situación que fue viralizada en las redes por un video publicado en su edición on line por el diario El Mercurio.



Todo había comenzado al atardecer de ayer con violentas protestas ocurridas una vez más la Plaza Baquedano (más conocida por su anterior denominación de Plaza Italia), donde los manifestantes traspasaron los sucesivos cercos policiales y forzaron a piedrazos el repliegue de los efectivos policiales.



Carabineros volvió luego a la carga contra los manifestantes, arrojando grandes cantidades de gases lacrimógenos para dispersarlos.



En uno de los momentos más duros de la represión, uno de los carros hidrantes atropelló a un manifestante y literalmente lo aplastó contra otro móvil policial, situación que generó una violenta reacción de los manifestantes que forzaron, arrojándole todo tipo de objetos, que el carro hidrante buscara rápidamente un punto de fuga, mientras otros manifestantes intentaban reanimar al atropellado.



El afectado fue trasladado a la ex Posta Central, donde un equipo médico constató que el sujeto sufrió fracturas en ambas caderas, refiere hoy el diario santiaguino La Tercera.



El jefe regional señaló que “imágenes como las del joven impactado en Plaza Italia no dejan a nadie indiferente. En estos momentos se encuentra estable en la Posta Central, con fractura de pelvis. Como Gobierno y sobre todo como Intendente lamento profundamente lo ocurrido y le envío fuerza a él y su familia”.



Guevara informó además que se investigará el caso y se abordarán los protocolos pertinentes para casos como “este lamentable episodio”.



“Buscaremos aclarar las causas, el contexto en el que ocurrió el atropello, y sobre todo, seguiremos trabajando en restablecer el orden público, sin más civiles ni policías heridos”, finalizó.



Previo a esos enfrentamientos, el diputado Grabiel Boric, de Convergencia Social y ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile (Fech), había sido escrachado en pleno centro de Santiago, presuntamente por su participación en el debate que aprobó este jueves el inicio del proceso de reforma de la Constitución, que no genera acuerdos unánimes.



Un grupo de manifestantes lo rodeó al grito de "vendido" y "traidor" y "nunca más vai a caminar tranquilo, huevón", le tiró una bebida y restos de comida encima y le quitó la gorra que llevaba.



Este ataque reunió el repudio de dirigentes de diversas fuerzas políticas. "Podemos tener enormes diferencias con @gabrielboric pero nadie, nadie, merece ser tratado de esta forma. La violencia siempre debe ser condenada de manera transversal y debe ser erradicada”, dijo, por ejemplo, la parlamentaria Camila Flores, de Renovación Nacional, en su cuenta de Twitter.