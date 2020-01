Intendente de Monte Hermoso pidió a la oposición que acompañe sanción de Ley Impositiva de Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, pidió hoy a la oposición que acompañe la Ley Impositiva que la administración de Axel Kicillof espera que se sancione el miércoles en la Legislatura y recordó que el peronismo "jamás le negó" a la ex gobernadora María Eugenia Vidal el presupuesto ni la norma fiscal.



“Esperamos que se destrabe de una vez por todas el tratamiento de esta herramienta tan necesaria para el gobernador", expuso el jefe comunal en declaraciones formuladas hoy a Télam.



Dichiara analizó que "los legisladores de Juntos por el Cambio que ahora se oponen a votar la ley son los mismos que en los últimos 4 años votaron aumentos del 3.500% en la luz y el gas" y consideró que cuando hablan de aumentos de hasta un 75% en el Impuesto Inmobiliario "omiten decir que es sólo para el 7% del total de las propiedades".



El intendente evaluó que la postura de la oposición es "inentendible" y manifestó que los reparos a la norma tienen que ver con cuestiones "netamente políticas" destinadas a "trabar al gobernador Kicillof".



"Dejaron una provincia endeudada y este año el gobierno tiene que pagar 200 mil millones de pesos", continuó Dichiara.



Luego se mostró confiado en que a partir de las negociaciones que el gobierno mantendrá hoy con representantes de Cambiemos "primará el sentido común" y logrará destrabarse la negociación de cara a la sesión convocada para el miércoles.



"Es un momento en el que hay que pensar en los que menos tienen", expuso y apuntó que "como justicialista" se sentía orgulloso de "tener un gobernador como Axel, que siempre votó en contra del aumento de tarifas como diputado nacional y que suspendió el aumento del 25% en las tarifas de luz que había dispuesto María Eugenia Vidal".



Subrayó que "es necesario que salga la ley", recordó que el peronismo "jamás le negó el Presupuesto ni la Ley Impositiva a Vidal", por lo que se mostró "sorprendido" por el hecho de que la oposición "ponga trabas a un gobernador que recién asumió y que ganó por más del 50% de los votos".



"Nosotros, los intendentes del Frente para la Victoria, estamos todos unidos detrás del mismo reclamo para que se apruebe la ley esta semana y la provincia pueda ser gobernada con tranquilidad", amplió.



Por último, Dichiara dijo que "es muy extraño que la voz de la oposición no esté dada por sus principales referentes".



"No quiero entrar en la chiquita de decir que alguien no se pueda ir de vacaciones, pero (el ex presidente Mauricio) Macri y Vidal endeudaron la provincia y ahora no dan la cara ni explican por qué sus legisladores votan en contra de esta Ley Impositiva", concluyó.