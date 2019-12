Intendentes del oficialismo critican a opositores por no aprobar el proyecto de Ley Impositiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los intendentes bonaerenses Mario Secco, de Ensenada, Mayra Mendoza, de Quilmes, y Gustavo Ménendez, de Merlo, criticaron la postura de Cambiemos, por no llegar a un acuerdo con el oficialismo para tratar el tratar el proyecto de Ley Impositiva 2020 enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Cámara de Senadores bonaerenses.



La sesión se levantó ayer por la tarde,al no llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre los porcentajes de aumento de impuestos que contempla la iniciativa, y su debate se postergaría para el próximo 7 de enero, informaron fuentes parlamentarias.



"La postura de Cambiemos va contra la gobernabilidad y solo busca entorpecer el funcionamiento del gobierno de @FrenteDeTodos. La ex gobernadora Vidal tiene que ser responsable con el rol de oposición que tiene", escribió el intendente de Ensenada, Mario Secco, en cuenta de la red social twitter.



Indicó que "La Ley es necesaria porque el Estado Provincial tiene que solucionar el hambre del pueblo y la crisis que dejó Vidal en educación, en salud y en seguridad".



Agregó que "la Ley Impositiva 2020 que impulsa @Kicillofok significa una herramienta fundamental para atender las urgencias de una Provincia que sufre la tierra arrasada que dejó Vidal. Además plantea un esquema tributario más justo y progresivo para los Bonaerenses".



Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, también a través de twitter,"frente a la crisis histórica que enfrenta nuestra Provincia todos los sectores políticos debemos actuar en consonancia con la realidad y darle a nuestro Gobernador



@Kicillofok quien asumió legitimado por un enorme respaldo popular las herramientas necesarias para enfrentarla".



Finalmente, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sostuvo que "es preocupante la irresponsabilidad de la oposición parlamentaria de la Provincia de Buenos Aires".



En un contexto de emergencia nacional debemos trabajar unidos para brindarle al gobernador, @Kicillofok los instrumentos de gobernabilidad necesarios".