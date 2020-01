Intendentes siguieron controlando el cumplimiento de Precios Cuidados

Hace 2 horas

Intendentes del Frente de Todos continuaron este fin de semana controlando en los supermercados el cumplimiento del programa Precios Cuidados, implementado por el gobierno nacional para más de 300 productos de primera necesidad.



Asimismo, concejales de ciudades como Junín y Chivilcoy, del interior de la provincia de Buenos Aires, emprendieron la misma tarea en comercios de sus distritos.



El jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta recorrió los supermercados de su zona y aseguró que "los intendentes estamos comprometidos en garantizar que se cumplan los acuerdos que el Gobierno estableció para los precios de los alimentos. Para volver a poner a la Argentina de pie lo primero que hay que hacer es llegar a la mesa de las familias argentinas".



"El gobierno de Alberto Fernández tiene una prioridad: comenzar por los que más lo necesitan para llegar a todos", dijo, y añadió que "los municipios tenemos el deber de trabajar para que cada una de estas políticas públicas se cumplan y brinden estabilidad a los argentinos".



Tras expresar que en los últimos cuatro años los jefes comunales "impulsamos políticas públicas para paliar la crisis en nuestros municipios", ahora "tenemos que poner el cuerpo para acompañar a los gobiernos nacional y provincial que están dispuestos a ordenar la economía, revitalizar la industria y el trabajo para poner a la Argentina de pie".



También se sumó a la tarea Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, quien dijo: "como señaló el presidente Fernández es necesario preservar el bolsillo de los que trabajan y viven de su salario. Debemos cuidar entre todos y todas a Precios Cuidados porque es una importante herramienta para ir ganándole a la inflación".



Destacó además que "es muy importante que nuestros vecinos y vecinas tengan precios de referencia confiables para saber realmente cuanto valen las cosas y de ese modo cuidar el bolsillo y la mesa de los argentinos", se informó en un comunicado.



En tanto, el intendente de Pilar, Federico Achaval, quien realizó la misma fiscalización, sostuvo que "los municipios tenemos el deber de trabajar para que las políticas del Estado nacional lleguen a manos de los vecinos".



"Sabemos lo importante que es cuidar los precios para mejorar los ingresos de todos y poner a la Argentina de pie. Queremos que las familias puedan recuperar la previsibilidad y ordenar su economía y que los comercios tengan más oportunidades de vender lo que producen nuestras pymes", completó.



En tanto, en la ciudad bonaerense de Junín, 250 kilómetros al oeste de la Capital Federal, concejalas del Frente de Todos efectuaron idéntica tarea. Las ediles Maia Leiva y Lucila Laguzzi hicieron una recorrida por los supermercados juninenses. Laguzzi dijo al diario La Verdad que "vimos que en varios productos no estaba colocado el precio, en otros casos no estaba exhibido en la góndola, pero la gran mayoría de los productos se correspondía con el precio establecido por el programa".



Asimismo, en Chivilcoy, unos 170 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, realizaron el relevamiento los concejales Constanza Alonso, Claudia Bogliolo, Fernando Poggio, Carla Tomasini, Julio Álvarez y Paola Köhli, informó el diario local La Razón.



Alonso afirmó que "entre viernes y sábado recorrimos Chivilcoy junto al bloque de concejales del Frente de Todos para verificar que los supermercados respeten los acuerdos de Precios Cuidados impulsados por el gobierno nacional".



"Esta semana seguiremos controlando todas las góndolas de nuestra ciudad y garantizaremos que no haya faltantes ni incumplimiento en el valor de los productos" remarcó Alonso.



La iniciativa fue lanzada días pasados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien junto con ministros como Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad) y Nicolás Trotta (Educación) también controlaron los Precios Cuidados en supermercados.