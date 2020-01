Inter empató con un gol de Lautaro Martínez ante Atalanta y se colocó líder del fútbol italiano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Inter de Milan empató hoy con gol del delantero argentino Lautaro Martínez ante Atalanta, 1 a 1, resultado que lo colocó líder de la Serie A del fútbol italiano, en partido por la fecha 19 del torneo.



El atacante de 22 años, ex Racing, anotó a los 4 minutos de la etapa inicial del partido para el conjunto dirigido por el italiano Antonio Conte. Atlanta llegó al empate a través del gol que marcó el mediocampista Robin Gosens a los 30m del segundo tiempo.



También integraron la formación titular del equipo de Bérgamo el delantero Alejandro 'Papu' Gomez, ex Arsenal de Sarandí y San Lorenzo, y el defensor tucumano José Luis Palomino, ex Argentino Juniors.



Con el triunfo, el club milanés llegó a los 46 puntos y superó a Juventus por un punto, que mañana se medirá con Roma.



El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic anotó hoy en su regreso a Milan, que superó a Cagliari, con Giovani Simeone, por 2 a 0 como visitante.



El atacante, de último paso por Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos, marcó a los 19 minutos del segundo tiempo. Antes abrió el resultado el portugués Rafael Leao (1m. ST).



Ibrahimovic, compañero en el once titular del argentino Mateo Musacchio, retornó a la institución milanesa el pasado 2 de enero en condición de agente libre y firmó su vínculo por seis meses, con opción a extenderlo un año más tras el final de la temporada.



En su primer ciclo, el ex Barcelona de España marcó 56 goles en 85 partidos y obtuvo la Serie A en la 2010/11.



Con esta victoria, Milan llegó a los 25 puntos, al tiempo que Cagliari tiene 29 unidades y se mantiene en puestos de Liga de Europa.



En el último partido que se disputó en la jornada, Lazio venció por 1-0 a Nápoli en condición de local, y se ubicó en el tercer lugar del certamen peninsular con 42 puntos. El tanto de la victoria lo marcó el delantero italiano Ciro Immobile.



Mañana: Udinese-Sassuolo, a las 8.30; Fiorentina-Spal 2013, Sampdoria-Brescia y Torino-Bologna, a las 11; Hellas Verona-Genoa, a las 14; Roma-Juventus, a las 16.45.



Lunes: Parma-Lecce, a las 16.45.







-Posiciones-



Inter 46 puntos; Juventus, 45; Lazio 42*; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29; Milan y Parma 25; Napoli y Torino 24; Bologna 23; Hellas Verona* 22; Udinese 21; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia y Genoa 14; Spal 12.



* Deben un partido.