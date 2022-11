Interna en Francia: Didier Deschamps y sus revelaciones antes del Mundial de Qatar

Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, dejó algunas frases de mucho ruido. El mencionado habló con la prensa en las últimas horas e hizo foco en algunas cuestiones que venían causando dudas o polémicas. Por eso, siendo nuevamente de las principales favoritas a levantar el título en el Mundial de Qatar 2022, aprovechó para llevar calma a sus fanáticos.

En una entrevista con L'Equipe, Didier Deschamps comenzó explicando: "No tengo ganas de buscar excusas. Sé que soy el único responsable. Mi función requiere de eso. Asumo. Pero también sé que tengo la habilidad de cambiar. Cuando las cosas van bien, no todo es color de rosa; cuando las cosas van mal, tampoco todo es negro. Nuestra eliminación está vinculada a muchos elementos".

En relación a Benzema, el entrenador francés dijo: "Karim no tiene nada que ver con eso (en la interrupción del ataque a los Blues). Todo lo que tenía que hacer, lo hizo muy bien. Después tuve que cambiar de equipo por diferentes motivos. Sé que no salieron bien. Pese a todo, estábamos 3-1 en el 80 y ahí, pero fallamos al final. ¿Podría haber hecho las cosas de otra manera? Sí, pero íbamos 3-1 en el 80, nadie en el estadio pensó que sucedería eso".

Análisis de Didier Deschamps

"Nadie le echa la culpa. Tenía la determinación y las intenciones correctas. Pero no tuvo el acierto que quería a pesar de su confianza en si mismo. Después, sobre el debate de si cambiarlo o no durante el partido, siempre es el dilema con un jugador como él: estamos hablando de un jugador capaz de marcar la diferencia en cualquier momento, incluso cuando está peor", defendió a Mbappé por las críticas.

Para cerrar, Didier Deschamps aportó: "No es que no estuviéramos de acuerdo. Volví a hablar con él durante sus vacaciones. Es solo que Paul es un competidor. Entre querer jugar, o jugar menos, o pensar en defender más o defender menos, no teníamos en ese momento la capacidad de decir basta y parar. No tengo ese sentimiento. He tenido esta capacidad durante algunos años, que no tenía antes, para poner las cosas en perspectiva y dar un gran paso atrás".