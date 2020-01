Internacional, del DT Coudet, consigue su segundo triunfo en el torneo estadual 'gaúcho'

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Internacional de Porto Alegre, del director técnico argentino Eduardo Coudet, obtuvo esta tarde su segunda victoria en el torneo Gaúcho, uno de los estaduales del fútbol brasileño, al derrotar por 3-1 a Pelotas, en partido jugado en el estadio Beira Río.



El experimentado enlace argentino Andrés D'Alessandro, ex River Plate y San Lorenzo, consiguió el segundo tanto del elenco ganador, a los 14 minutos de la segunda etapa.



En tanto, el tercer gol del Inter fue obra del atacante peruano Paolo Guerrero (St. 25m.), todavía pretendido por Boca Juniors para ser refuerzo.



Internacional, bajo la conducción del ex entrenador de Racing, había arrancado la temporada con una victoria 1-0 sobre Juventude, el miércoles pasado.



En el conjunto de Coudet se desempeñó como titular el ex zaguero central de Independiente, Víctor Cuesta, mientras que el volante de contención, Damián Musto (ex Rosario Central y Olimpo de Bahía Blanca), ingresó en la segunda parte.



En otro cotejo, Gremio, con el concurso del zaguero misionero Walter Kannemann (ex Instituto y San Lorenzo), le ganó por 1-0 a Brasil de Pelotas.



Juventude, con dos goles de John Lennon, superó por 3-1 a Sao Luiz. Otros marcadores: Novo Hamburgo 0-Ypiranga 1; Esportivo 4-Aimoré 3.