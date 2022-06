Investigan a un profesor por mostrar a sus alumnos un texto con contenido sexual

Un profesor de Teatro sanjuanino está en la mira del ministerio de Educación por mostrar a sus alumnos, aparentemente, un texto con contenido sexual. El hecho ocurrió en una escuela secundaria de la Capital y los estudiantes son de segundo año, según dijeron fuentes oficiales.

El docente, del que no trascendió su identidad, habría trabajado con un cuento titulado “Canelones” de Hernán Casciari, un autor argentino trasgresor. En el texto se menciona frases como “lo que me gusta chuparte el culo”, “no me digas así que se me ponen las tetas duras” y “yo lo que tengo dura es la poronga”.

Esto despertó el enojo de los padres, que también encontraron un video del mismo profesor hablando sobre la autosatisfacción y la homosexualidad de manera vulgar. El planteo llegó a las autoridades de la escuela y luego mediante la supervisora al ministerio de Educación.

La cartera inició un sumario administrativo el jueves pasado tras tomar conocimiento del caso. La investigación trata de establecer si el docente en cuestión mostró o hizo leer a sus alumnos mencionado texto, que no corresponde por estar fuera de la curricula (plan de estudio establecido). En el día de ayer martes, las autoridades entrevistaron al profesor, que negó haber dado el escrito a sus estudiantes y mencionó que el video lo sacaron de sus redes sociales personales, descontextualizando todo.

Ahora resta que las autoridades de Educación hablen con los alumnos y los padres para tener un panorama completo de la situación. Por el momento, el profesor está suspendido y no puede dar clases en la escuela que trabaja. El hombre es docente en otros establecimientos educativos. Quieren saber, sí utiliza el mismo método de enseñanza para tener un perfil como profesor. A partir de esto, después de que termine la investigación, el educador de la polémica podría ser sancionado por faltas leves o graves. En el caso último, podría ser echado de la escuela.