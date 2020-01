Irak convocará al embajador iraní por el ataque de la madrugada contra una base militar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministerio de Relaciones Exteriores iraquí anunció hoy que convocará al embajador iraní en Bagdad, Iraj Masjedi, por el ataque de esta madrugada contra bases militares con presencia estadounidense.



En un comunicado, la Cancillería de Irak condenó el ataque, al que calificó de "violación de su soberanía" y llamó a las partes implicadas en el conflicto a practicar el "autocontrol".



Además, los instó a no convertir el territorio iraquí "en un campo de guerra para ajustar sus cuentas".



Agregó que no permitirán que su territorio se convierte en un patio trasero para las "agresiones" o para "perjudicar a los países vecinos".



La nota concluye diciendo que el ministerio convocará al embajador iraní para informarle todo lo anterior.



Irán lanzó anoche misiles contra dos bases en territorio iraquí con presencia de militares estadounidenses, en represalia por el asesinato el viernes del un importante comandante iraní.



Bagdad rechazó también esa acción, a la que consideró una violación de su soberanía.



En el ataque de la madrugada, murieron 80 personas según Irán aunque Estados Unidos e Irak afirmaron que no hubo víctimas.