Irán amenaza con abandonar el tratado de no proliferación si la ONU intenta obstruir su plan nuclear

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, advirtió hoy que su país abandonará el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) si Europa pide tratar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el rumbo de su plan nuclear.



"Si los europeos continúan con su comportamiento inapropiado o si envían el expediente de Irán al Consejo de Seguridad, nos retiraremos del TNP", advirtió Zarif, según la información publicada hoy por la agencia oficial IRNA.



El jefe de la diplomacia iraní denunció que los europeos están tomando medidas como recurrir al mecanismo de arreglo de diferencias del acuerdo nuclear de 2015 basándose "en juegos políticos".



"No hay ninguna base legal y nosotros tenemos varias opciones", afirmó Zarif, quien reiteró que Irán puede volver a cumplir con sus compromisos nucleares si los europeos hacen lo mismo con sus obligaciones, informó la agencia de noticias EFE.



El ministro explicó que Irán no va a dar otro paso para reducir sus compromisos nucleares pero que tiene diseñado "un nuevo y más efectivo paso antes de abandonar el TNP" si los europeos no cumplen con sus responsabilidades.



Desde hace meses, Teherán critica la inacción de los países europeos frente a la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo para el control de la producción nuclear en Irán (JCPOA por sus siglas en inglés) en mayo de 2018, y la reactivación de las sanciones económicas por parte de Washington.



El JCPOA quedó muy debilitado desde la salida de Estados Unidos y puso en aprietos a Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, que no han logrado contrarrestar las acciones norteamericanas.



No obstante, Alemania, Francia y el Reino Unido activaron la semana pasada el mecanismo de arreglo de diferencias, que debe resolver en menos de 35 días sobre las quejas presentadas, alegando que es inaceptable que Irán no cumpla con sus compromisos nucleares.



Zarif no entró en detalles sobre la posibilidad de abandonar el TNP pero el presidente del Parlamento iraní, Alí Lariyaní, dijo ayer que una opción es dejar de cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



Teherán anunció el pasado 5 de enero que dejaba de cumplir en la práctica con las limitaciones impuestas a su programa atómico, incluidos los niveles de enriquecimiento de uranio, en el quinto y último paso de su reducción gradual de implementación de sus obligaciones.