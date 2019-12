Irán anuncia intercambio de estudiante estadounidense por científico iraní preso en EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El canciller iraní anunció hoy que un estudiante universitario estadounidense será intercambiado por un científico iraní preso en Estados Unidos.



En su cuenta de Twitter, el ministro Mohamed Yavad Zarif explicó que el intercambio involucra al estudiante graduado Xiyue Wang y al científico Massoud Soleimani.



Zarif dijo que el intercambio se logró con la mediación de Suiza, que ha sido intermediario entre ambos países en numerosas ocasiones desde que cortaron sus relaciones diplomáticas, a fines de la década de 1970.



"Contento de que el profesor Massoud Soleimani y el señor Xiyue Wang se reúnan pronto con sus familias", dijo Zarif.



"Muchas gracias a todos los implicados, en particular al gobierno suizo", agregó.



No hubo una confirmación inmediata del acuerdo por parte de Estados Unidos.



Wang fue condenado a 10 años de prisión en Irán acusado de haber "infiltrado" el país y de haber enviado material confidencial al exterior.



Su familia, de Princenton, Nueva Jersey, ha negado las acusaciones.



Soleimani, quien trabaja en investigaciones sobre células madre, fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos acusado de haber violado sanciones económicas al tratar de traer material biológico desde Irán.



El científico y sus abogados han defendido su inocencia y dicho que aprovechó de los planes de un ex estudiante para viajar a Estados Unidos en septiembre de 2016 como una oportunidad para conseguir una proteína recombinante para sus estudios a un precio mucho menor que el que debía pagar en Irán.