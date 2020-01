Irán mandará las cajas negras del avión derribado a Ucrania

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las autoridades iraníes enviarán a Kiev las cajas negras del avión de Ukraine International Airlines, derribado por error la semana pasada por misiles iraníes con 176 personas a bordo, informó hoy la Organización de la Aviación Civil del país persa.



"A petición de las autoridades ucranianas, las cajas negras del avión ucraniano derribado no serán examinadas en Irán, sino trasladas a Ucrania para ser analizadas", explicó el director general de la Junta de Investigación de Accidentes de la Organización, Hasan Rezaifar.



En ese proceso en Kiev participarán expertos de Francia, Canadá y Estados Unidos, precisó Rezaifar, citado por la agencia de noticias local Tasnim.



En caso de no poder realizarse el análisis en Kiev, las cajas negras serán enviadas, según el responsable iraní, a Francia.



La Fiscalía General de Ucrania y el Servicio de Seguridad del país europeo habían pedido a Teherán el pasado miércoles la entrega de las cajas negras para asegurar su descodificación "adecuada" y para "preservar las pruebas".



Por su parte, el gobierno canadiense solicitó ayer a las autoridades iraníes que indemnicen a las familias de las 176 víctimas del siniestro, ocurrido el pasado día 8, y abogó por enviar las cajas negras a Francia o a la propia Canadá, reportó la agencia de noticias EFE.



En el derribo del avión comercial ucraniano murieron 82 iraníes, 57 canadienses y 29 personas que residían en ese país norteamericano, y once ucranianos (dos pasajeros y nueve tripulantes), entre otras nacionalidades.



Las autoridades iraníes negaron durante los primeros días que se tratara de un derribo hasta que el pasado 11 de enero las Fuerzas Armadas reconocieron que abatieron involuntariamente el aparato al confundirlo con un misil de crucero.



La catástrofe coincidió con una escalada militar entre Teherán y Washington, tras el asesinato en un bombardeo estadounidense del comandante iraní Qasem Soleimani y el posterior ataque de Irán a una base en Irak con tropas norteamericanas.



El reconocimiento tardío del derribo causó una gran indignación entre la población iraní, que protagonizó durante varios días protestas contra el gobierno de la República Islámica.