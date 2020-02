Israel bombardeó objetivos de Hamas en Gaza y endureció el bloqueo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ejército de Israel atacó hoy posiciones del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza y volvió a endurecer completamente el bloqueo a ese pequeño territorio palestino, luego que dos cohetes fueran lanzados hacia el sur de su país, sin causar daños.



Con aviones y helicópteros de combate, Israel bombardeó un complejo militar de Hamas, la fuerza política y armada que controla el enclave palestino desde que ganó las elecciones en 2006 y luego tomó el control por la fuerza. Israel considera que el movimiento islamista es responsable de todos los ataques o agresiones desde ese territorio.



El ataque aéreo fue una respuesta al lanzamiento de ayer de dos proyectiles desde Gaza hacia el sur de Israel y se trata del primer intercambio de cohetes tras cuatro días de calma, informó la agencia de noticias EFE.



En medio de esta nueva escalada, el Ministerio de Defensa de Israel anunció la cancelación de las medidas temporales que el año pasado relajaron un poco el bloqueo sobre la Franja e informó que volvía a endurecer al máximo el asedio al pequeño y abarrotado territorio palestino.



El jueves pasado, después de que Hamas indicara que iba a terminar con las agresiones, Israel se había comprometido a levantar ciertas medidas de endurecimiento del bloqueo que tomó a inicios de febrero cuando restringió el área de pesca y suspendió la entrada de cemento y los permisos de salida de 500 comerciantes gazatíes.



"Mientras no se mantenga la calma, Israel responderá en consecuencia", dijo el Ministerio de Defensa, según informó la agencia de noticias Europa Press.



Sin embargo, ayer nuevos cohetes de corto alcance volvieron a caer en el sur de Israel, aunque sin provocar heridos ni daños.



En Gaza ningún grupo armado reivindicó por ahora estos ataques, que se vienen repitiendo desde finales del mes pasado.



Al mismo tiempo que Israel anunció el endurecimiento del bloque sobre Gaza, el medio egipcio Al Monitor informó hoy que, según una fuente que vive en la zona, desde hace tres semanas, las Fuerzas Armadas egipcias comenzaron a construir un muro en la frontera sur de Gaza.



Por ahora, las autoridades egipcias no hicieron un anuncio oficial.



Esta escalada de tensión y violencia coincide además con el llamado el plan de paz que presentó el presidente estadounidense Donald Trump hace tres semanas para resolver el conflicto palestino-israelí y que recoge principalmente las demandas israelíes: la anexión de parte de Cisjordania ocupada, un Estado palestino con soberanía limitada y una capital en la periferia de Jerusalén este.



Las autoridades palestinas, la Liga Árabe y otros aliados internacionales rechazaron completamente el plan.



En plena campaña electoral y a poco más de dos semanas de los comicios israelíes generales del próximo 2 de marzo, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el titular de Defensa, Naftali Benet, alertaron que podrían tomar acciones contundentes contra las milicias gazatíes, si no cesa los ataques y agresiones.



Finalmente, hoy también, el Ejército israelí reveló haber frustrado un ciberataque del movimiento islamista que había creado perfiles falsos de mujeres para seducir a soldados israelíes a los que contactaron a través de redes sociales, con el fin de hacerse de información importante y tomar el control de los celulares.