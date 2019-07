Italia domina el medallero de los World Roller Games 2019

Los World Roller Games colocaron a Italia al frente del medallero , confirmando su potencial en el patinaje, como ya quedó patente en la anterior edición de Nanjing 2017. Los italianos sumaron 5 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce en solo dos disciplinas, Artístico y Descenso , y se mantienen en cabeza por delante de Estados Unidos (5 oros y 3 platas) y Colombia (3 oros y 1 plata).



Claudia Massara, con un oro y un bronce en Descenso, lideró a su delegación en la primera parte de los WRG2019. Martina Pacciola, también en esta disciplina, y Chiara Censori, Chiara Trentini y Davide Arminchiardi, en Artístico, completan los 5 oros de Italia, los mismos que tiene Estados Unidos.



Los norteamericanos obtuvieron sus cinco primeros puestos en tres disciplinas: Scooter (Jonmarco Gaydos y Rebeca Ortiz), Descenso (Emily Pross por partida doble) y Skateboard (Lyn Z. Adams Pastrana). Estados Unidos tiene otras tres medallas de plata, como Italia, pero no ha sumado ninguna de bronce, por 4 de las trasalpinas.



Italianos y estadounidenses fueron los grandes dominadores en Descenso, una de las cuatro disciplinas que se despidieron el domingo de Barcelona . Las otras tres son Roller Freestyle, Scooter y Skateboard, que esta semana dan paso a otras nuevas: Alpino, Inline Freestyle y Roller Derby.



También hasta final del evento se intensificarán las pruebas de Velocidad. En solo dos jornadas -una en realidad porque no se patinó en la pista del Front Marítim-, Colombia ya exhibió su potencial con dos medallas de oro y una plata (a las que hay que sumar un oro en Descenso) y es muy probable que esta disciplina la acabe catapultando hasta el primer puesto del medallero. En Nanjing el país americano sumó en Velocidad 24 de los 25 oros que le auparon al primer puesto del ranking general.



España, la anfitriona, suma por ahora tres medallas, todas ellas en Descenso: las dos que consiguió Óscar Rodríguez -un oro y un bronce- y la que obtuvo Andreu Gress (bronce). Mientras que Argentina suma sólo una medalla de plata por el momento y es la que le dieron los chicos del Sub 19 de la Selección de Hockey sobre Patines.